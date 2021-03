Jacqui (55): ’Dáárom stem ik op ... D66’

„Het programmapunt dat mij het meest aanspreekt van D66 is het creëren van kansengelijkheid in het onderwijs. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen. Alle kinderen hebben talenten, ook kinderen in een sociaal zwakke wijk. Geloof daarom in ieder kind!

Gelijkwaardigheid

Ook vind ik betaalbare huizen belangrijk. Ik heb geluk gehad dat ik zestien jaar geleden een koophuis heb kunnen kopen toen de huizenprijzen wat lager lagen, daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Maar de huidige starters kunnen geen huizen kopen, dat vind ik zo erg. Ik vind het daarom goed dat deze partij pleit voor het bouwen van goedkopere huizen.

Daarnaast strijdt D66 voor meer gelijkwaardigheid, wat voor mij heel belangrijk is. Ik ben zelf van Surinaamse en Hindoestaanse afkomst, heb een donkere huidskleur en een aparte naam, maar daar ben ik trots op. Deze partij staat voor mij voor verbinding en liefde tussen verschillende culturen.

Cultureel divers

Dat komt vooral door de lijsttrekker Sigrid Kaag. Ik zal dan ook op haar stemmen. De belangrijkste reden dat ik op haar ga stemmen is omdat ze een internationaal bereisde vrouw is. Ze heeft naar mijn mening kennis van de normen en waarden van mensen van verschillende culturen.

Op een vrouw stemmen

En we moeten niet vergeten dat Nederland heel divers is. Daarom vind ik het belangrijk om op iemand te stemmen die dat ziet én respecteert. Daarnaast is het voor mij een bewuste keuze om op een vrouw te stemmen. Ik vind dat wij als vrouwen solidair naar elkaar moeten zijn en voor elkaar op moeten staan. Want wij vrouwen hebben de juiste kwaliteiten, en Sigrid Kaag zeker.

Vroeger stemde ik altijd op de VVD, maar daar heb ik nu zo’n spijt van. Wat er is gebeurd met de toeslagenaffaire doet mij echt pijn. Ik hoop dat D66 het goed gaat doen deze verkiezingen. Ik vind Kaag echt de Nederlandse Kamala Harris en ik denk dat ze een waardige premier zou zijn!”

