Weekhoroscoop

Ram

Liefde: Na even wat tijd voor jezelf te hebben gehad, trek je nu weer meer naar je partner toe om samen leuke dingen te ondernemen. Wat extra quality time is sowieso geen overbodige luxe; de kans is groot dat jullie nog iets hebben uit te praten.

Financiën: Extra uitgaven zorgen ervoor dat je je eigen belangen op dit gebied even opzij zult moeten zetten. Andere kosten hebben nu voorrang. Wellicht in de vorm van een bepaald bedrag of cadeau dat je iemand wilt geven.

Werk: Je bent je steeds meer bewust van het feit dat niet alles om werken draait. Daarbij lukt het je ook steeds beter om je werkzaamheden op de juiste manier te plannen zodat er meer ruimte over blijft voor hobby, sport en vrije tijd. Kortom; ontspanning!

Persoonlijk: Het kan geen kwaad om wat meer aandacht te besteden aan je sociale contacten. Hoe lang is het alweer geleden dat je je vriendinnen bij je thuis hebt uitgenodigd of hen überhaupt hebt gezien?

Stier

Liefde: Geniet vooral van het moment en laat het nemen van belangrijke beslissingen even achterwege. Er zit binnenkort namelijk nog een hobbel aan te komen die jullie zullen moeten nemen. Het is beter dit eerst even af te wachten.

Financiën: Het kost je geen enkele moeite een goed werkende begroting op te stellen. In één oogopslag zie je wat wel of niet kan. Het hebben van overzicht geeft je rust, zelfs als je het op bepaalde fronten even kalm aan dient te doen.

Werk: Goed om te zien dat je de doelstellingen die je jezelf had gesteld inmiddels hebt behaald. Het is nu tijd om alles op alles te zetten voor de volgende stap. Niet heel eenvoudig, maar ook niet onmogelijk.

Persoonlijk: Het is een heerlijke week om iets met (één van) je kinderen te ondernemen, zeker als het alweer een poosje geleden is dat jullie samen op stap waren. Wat vinden jullie allebei leuk? Doe dat!

Tweelingen

Liefde: Het is niet helemaal windstil in Huize Tweeling. Niet dat er een orkaan woedt, maar enige storm is toch wel te verwachten. Desondanks is de seksuele aantrekkingskracht tussen jullie zeker nog niet verdwenen.

Financiën: In huis zijn er wel wat zaken aan verbetering toe en gelukkig heb je hier nu ook de middelen voor. Zelfs qua tijdstip is het met het oog op de sterren een gunstig moment om te klussen; je zult weinig tegenslag hebben. Op naar de bouwmarkt!

Werk: Je hebt wat heimwee naar een oude klus of vroegere werkzaamheden. Misschien zelfs naar een bedrijf waar je ooit voor werkte. Zou je weer iets willen gaan doen waar je in het verleden goed in was of veel plezier in had?

Persoonlijk: Je bent wat sneller moe. Fysiek in de zin van een mogelijk gebrek aan voedingsstoffen en slaapgebrek, mentaal in de zin van stress en het te veel en te lang piekeren. In beide gevallen kun je er gelukkig zelf iets aan doen, ga bij twijfel even langs de huisarts.

Kreeft

Liefde: Tussen jou en je geliefde gaat alles fijn. Jullie hebben tijd voor elkaar en de communicatie is ook nog top, wat wil je nog meer? Een leuke dag met de familie erbij misschien? Check!

Financiën: Op financieel gebied zijn er geen bijzonderheden te verwachten. Geen pieken, maar gelukkig ook geen dalen. Tenzij je die zelf maakt natuurlijk. Kies verstandig. Een klein beetje zuinig aan doen kan sowieso geen kwaad.

Werk: Waarom altijd maar jakkeren als je ook gewoon even niets kunt doen? Niets doen is geen zonde, sterker nog, soms hebben we het juist nodig! Al is het alleen maar om weer nieuwe inspiratie op te doen of om al die uren overwerk van de laatste tijd te compenseren.

Persoonlijk: Je doet er verstandig aan elke vorm van stress te vermijden. Natuurlijk is het nooit fijn om gedoe te hebben, maar deze week reageer je er extra heftig op. Je kunt dit dus beter voorkomen dan genezen.

Leeuw

Liefde: Jij en je geliefde hebben de nodige stress achter de rug, met de nadruk op ‘achter de rug’. Deze week is de rust weergekeerd. De kans bestaat zelfs dat jij en je partner binnenkort gaan samenwerken.

Financiën: Een financiële meevaller is te verwachten evenals meer inkomsten door extra werk. Hoe dan ook gaan je financiën mondjesmaat steeds meer bergopwaarts. De komende weken kun je meer van dit soort positieve ontwikkelingen verwachten.

Werk: Nog steeds is het geen goed moment om je plannen door te voeren met het oog op nieuwe werkzaamheden. De ideeën op zich zijn prima, alleen het tijdstip kan beter!

Persoonlijk: Binnen het gezin is een situatie gaande die extra aandacht vergt. Gelukkig kun je hier zonder problemen tijd voor maken. Op je werk is het niet bijster druk, dus kun je er zijn voor degenen die jou nu het hardst nodig hebben.

Maagd

Liefde: Hoewel de basis van jullie relatie goed is, heeft je geliefde momenteel wat twijfels over wat hij of zij wil. Dit kan te maken hebben met werk, een bepaalde vriendschap of iets anders waar je partner over tobt. Een luisterend oor wordt absoluut gewaardeerd!

Financiën: Je ben in staat om meer geld te verdienen. Ook het maken van winstgevende plannen voor de naaste toekomst behoort nu tot de mogelijkheid. Laat je niet tegenhouden door pessimisten die er geen vertrouwen in hebben; dit heeft daadwerkelijk kans van slagen!

Werk: Aan het einde van de week kun je goed nieuws verwachten in verband met je carrière of mogelijk nieuwe werkzaamheden. Houd je telefoon én de brievenbus goed in de gaten, Maagd!

Persoonlijk: Je zit prima in je vel en beschikt daarnaast over een flinke portie wilskracht en doorzettingsvermogen. Je hebt totaal geen moeite met het behalen van je doelstellingen deze week. De dingen zullen zelfs sneller verlopen dan je misschien verwachtte.

Weegschaal

Liefde: Het is geen goed moment om samen de drukte op te zoeken. Jullie hebben elkaar zoveel te vertellen dat elke vorm van afleiding als storend wordt ervaren. Ga fijn de natuur in, maak een wandeling of ga op zoek naar een bankje langs de waterkant. En praat!

Financiën: Nieuwe financiële mogelijkheden doen zich voor. Vooral rond het weekend kun je goede berichten ontvangen omtrent een uitbetaling of teruggave die je op korte termijn op je bankrekening kunt verwachten.

Werk: Hoewel je dol bent op menselijk contact, is het nu zeker geen verkeerd idee om even apart te gaan zitten. Is er een mogelijkheid dat je thuis kunt werken? Of om met je laptop een andere fijne locatie op te zoeken? Rust bevordert je creativiteit deze week; doe er je voordeel mee!

Persoonlijk: Als er al iets is op het persoonlijke vlak dat je wilt veranderen of juist verder wilt ontwikkelen, is het hiervoor nu het juiste moment. Je zelfinzicht is maximaal!

Schorpioen

Liefde: Denk niet teveel na over hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Geen enkele relatie is perfect en dat geldt ook voor partners. Waar je met de ene persoon problemen hebt, zou je met iemand anders weer andere strubbelingen hebben.

Financiën: Er is helaas nog geen sprake van stabiliteit. Je financiën blijven nog even op en neer gaan, maar hier zal aan het einde van september verandering in komen, dan zullen de dingen wat makkelijker gaan.

Werk: Je loopt rond met twijfels waar je niet helemaal lijkt uit te komen. Kijk de dingen gewoon nog even aan, binnen enkele weken zullen alle puzzelstukjes op hun plek vallen en kun je een beslissing nemen.

Persoonlijk: Je kunt pas voor een ander zorgen wanneer je eerst goed voor jezelf zorgt. Dit is ook het geval met het oog op geluk. Je kunt pas iemand gelukkig maken, als je eerst jezelf gelukkig maakt.

Boogschutter

Liefde: Meningsverschillen en ander gedoe kunnen je afleiden van belangrijke zaken als ontspanning, nachtrust en je werk. Hoewel je partner je door dik en dun steunt, kunnen de dingen die momenteel tussen jullie spelen toch je concentratie beïnvloeden.

Financiën: Alles loopt zoals het lopen moet. Rekeningen worden op tijd betaald en ook onverwachte kosten weet je prima op te vangen. Er is overzicht en je administratie klopt. Netjes hoor!

Werk: Probeer net zoveel aandacht te besteden aan je gezondheid als aan je werk. De balans dreigt een beetje zoek te raken, Boogschutter. Telkens als je denkt: nu ben ik aan de beurt, komt er iets tussen waardoor je jouw eigen belangen toch weer opzij schuift.

Persoonlijk: Zolang je plezier hebt in de dingen die je doet, kun je het lang volhouden. Zodra je ergens weerstand tegen begint te voelen, vraag jezelf dan af of dit komt door de werkzaamheden of de activiteit zelf of omdat je het qua tijd niet kunt bolwerken.

Steenbok

Liefde: Meestal ben jij degene die behoorlijk druk is met je werk en liefhebberijen, maar deze week heeft ook je partner veel tijd voor zichzelf nodig. Je geliefde is even druk bezig met het afhandelen van achterstallig werk en het bijwerken van zijn of haar agenda.

Financiën: Dat je financiën staan als een huis is vooral aan jezelf te danken. Kennelijk heb je je in bepaalde zaken verdiept waardoor je exact wist wat te doen om alles op orde te brengen. Goed gedaan, Steenbok. Het resultaat mag er zijn.

Werk: Nieuwe kansen zijn onderweg en succes is te verwachten, wellicht in een (iets) andere richting dan wat je nu doet. Misschien ben je je er nog niet bewust van, maar er nadert een verandering ten goede!

Persoonlijk: Het is een goede week om een reis(je) te plannen op zowel zakelijk als persoonlijk gebied. Of je nu alleen, met je geliefde of voor je werk op pad gaat; ontspanning én nieuwe inspiratie verzekerd!

Waterman

Liefde: Tussen jou en je geliefde zit het wel snor deze week. Jullie zitten redelijk op één lijn wat dit een uitstekende week maakt om jullie financiën weer eens ter sprake te brengen of andere belangrijke beslissingen te nemen.

Financiën: Welke leningen staan er nog open en kunnen deze worden omgezet? Valt er geld te besparen op eventuele aflossingen, abonnementen, verzekeringen of belastingen? Grote kans dat je ergens teveel voor betaalt en je iets ontdekt waar je beter van wordt.

Werk: Het is een goed moment om je werkplek weer eens onder handen te nemen. Gooi alle overbodige rommel weg, leeg je prullenbak én je mailbox, ruim je lades op en maak je tafel schoon. Wat je ook doet; een geordende werkomgeving bevordert je concentratie.

Persoonlijk: Je gaat je steeds beter in je vel voelen. Als je nog niet veel aan lichaamsbeweging deed is dit een goed moment om ermee te beginnen, je lichaam past zich gemakkelijk aan, mits je niet over je grens heen gaat natuurlijk.

Vissen

Liefde: Na even wat hommeles te hebben gehad, komen jullie weer nader tot elkaar en neemt de communicatie toe. Een goede week om leuke dingen te doen en nieuwe plannen te maken voor de toekomst. Met name op het gebied van wonen valt er nog wel het een en ander te bespreken.

Financiën: Als je al twijfelde om een partnerschap aan te gaan of op een andere manier met iemand te gaan samenwerken, is nu het juiste moment om deze plannen door te zetten. Hoewel de sterren gunstig staan, kan het natuurlijk geen kwaad de andere partij voor alle zekerheid nog even na te trekken.

Werk: Eindelijk komt er duidelijkheid in een voortslepende kwestie. Misverstanden worden opgehelderd en feiten komen boven tafel. Fijn om dit nu los te kunnen laten en je weer op andere dingen te kunnen concentreren.

Persoonlijk: Je bent wat kritischer dan anders, maar omdat je geen zin hebt in gedoe, besluit je om je mond erover te houden. Misschien is het een idee om het – voorzien van een bijgaand compliment - in te kleden als een puntje van opbouwende kritiek?

