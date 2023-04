Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Na het winnen van Mrs Curve ben ik niet meer somber, maar juist trots’

Door Meike Keizer Kopieer naar clipboard

„Het voelde fantastisch en uiteindelijk ging ik er ook nog met de prijs vandoor!” Ⓒ FOTOGRAFIE: CHANTAL SPIEARD, STYLING: KARIN VAN DER KNOOP, VISAGIE: ASTRID TIMMER

Je moet het maar durven: eerst jezelf laten zien in je eigen kleding en daarna in een lingeriesetje van ons. Deze week Roxana Kroon Melissant (35), die vorig jaar gekroond werd tot Mrs Curve Nederland 2022. Ze is getrouwd en heeft drie kinderen (9, 13 en 15).