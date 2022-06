Daghoroscoop 2 juni - Vertel geen verhalen die je zelf niet gelooft, Vissen!

VANDAAG JARIG

Met de maan als jouw financiële planeet kun je goud verdienen in de makelaardij, de hotellerie of de voedselindustrie. Ook op psychologisch terrein kun je hoog scoren. Jouw carrière zal dit jaar de hoofdrol spelen met nieuwe kansen en horizonten. Oude beperkingen worden opgeheven.

RAM

Je kunt in een liefdevolle stemming zijn. Houd er rekening mee dat iemand daar misbruik van kan maken. Speel geen machtsspelletjes, want die zullen je dag verpesten. Stel je vriendschappelijk op, dan blijft de schade beperkt.

STIER

De lust om uit de band te springen kan zich plotseling van jouw meester maken. Voor je er erg in hebt kun je een vermogen hebben uitgegeven of heb je qua dieet alle voorzichtigheid overboord gegooid. Blijf gefocust en laat je niet afleiden.

TWEELINGEN

Er dreigen problemen op liefdes- en financieel gebied. Als claimgedrag of materialisme tot jouw zwakke eigenschappen behoort krijg je te maken met fouten die je in het verleden hebt gemaakt. Geen goede dag voor afspraken.

KREEFT

Je kunt lichtgeraakt zijn en alles wat anderen zeggen verkeerd opvatten. Richt je kritiek liever op jezelf dan op naasten. Vermijd alcohol en pillen want je kunt er vandaag niet tegen en bent geneigd er te veel van te nemen.

LEEUW

Als gisteren iets vervelends is gebeurd moet je dat maar vergeten want je kunt het toch niet meer veranderen. Probeer de komende drie weken geen fouten te verdoezelen, want ze zullen toch aan het licht komen. Reken niet op steun.

MAAGD

Vertrouw zoveel mogelijk op jouw intuïtie, vooral als iemand probeert je van iets te overtuigen. De kosmos dringt erop aan je talenten te ontwikkelen. Vergelijk je werk niet met dat van anderen. Jouw talent zal je niet in de steek laten.

WEEGSCHAAL

Houd vast aan je routine. Eerlijkheid is je beste wapen als je iets dwars zit dat met een kind te maken heeft. Houd communicatielijnen open. Er is een belangrijke ontwikkeling gaande al zal nieuws anders zijn dan je verwacht.

SCHORPIOEN

Verwarring kan het grootste probleem zijn waarmee je te maken krijgt. Teken geen document of regeling voor een advocaat je het groene licht geeft. Geen geschikte dag voor grote aankopen. Wees voorzichtig op relationeel gebied.

BOOGSCHUTTER

Denk er eens over na of je met iets wat je in jouw vrije tijd doet geld kunt verdienen. Tot 16 juni rust er zegen op communicatie met partners. Sta open voor compromissen. Blijf rustig als je jaloezie voelt opkomen.

STEENBOK

Let extra op de gevoeligheden van anderen. Maak je geen zorgen over hetgeen dat je moet zeggen en luister naar hetgeen dat anderen vertellen. Daarvan kun je op veel manieren profijt hebben. Iemand kan veel indruk op je maken.

WATERMAN

De relatie met een geliefde kan een hoogtepunt bereiken, maar als je last hebt van jaloezie kan dat tot een dieptepunt leiden. Pas op als je een flirterig type bent, want dat kan een heftige en ongewenste reactie bij jouw partner oproepen.

VISSEN

Reken er niet op dat iemand iets voor jou zal doen. Richt je op zaken die belangrijk voor je zijn en maak daar het beste van. Vertel geen verhalen die je zelf niet gelooft. Plannen voor het weekend kunnen veranderen; waren die wel leuk?

