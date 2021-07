Moet schoolzwemmen verplicht worden?

Vanwege de coronamaatregelen zijn zwembaden lang dicht geweest. Kinderartsen maken zich nu zorgen om de achterstanden die kinderen opgelopen hebben in die tijd, zo valt te lezen bij RTV Drenthe. De zomer staat namelijk voor de deur en veel ouders zullen er met hun kind op uit trekken naar stranden, zwembaden en meertjes - met alle risico’s van dien.

Zwemlessen

De meeste kinderen gaan op zwemles als ze tussen de 4 en 6 jaar oud zijn. Het duurt dan gemiddeld 1,5 jaar tot ze hun A-diploma halen. Daarop volgt meestal nog een B-en C-diploma, wat dan nog een half jaar extra duurt, zo schrijft de Consumentenbond.

Zwemles is echter niet goedkoop. De kosten hiervan werden eerder al uitgezocht door LINDA.: het behalen van een A-diploma kost gemiddeld al 500 euro, in sommige gemeenten zelfs meer. Dit weerhoudt sommige ouders er zelfs van om hun kinderen zwemles te laten volgen. Gezinnen die niet zo veel te besteden hebben kunnen wel een kortingskaart aanvragen bij de gemeente.

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen is op dit moment niet vanuit de overheid verplicht. Een school kan er wel voor kiezen om dit verplicht te stellen door het op te nemen in het lesprogramma. De school is dan verantwoordelijk voor de kosten, maar mag ouders wel om een vrijwillige bijdrage vragen.

Veel scholen durven het schoolzwemmen niet meer aan, meldde Trouw eerder. Het kost scholen te veel tijd en geld. Daarnaast zou het schoolzwemmen een te grote verantwoordelijkheid zijn. In het geval van een ongeval worden de leraren namelijk verantwoordelijk gesteld.

