Daghoroscoop 1 april - Sterrenbeeld Boogschutter: Neem geen risico!

VANDAAG JARIG

De snelle planeet Venus behartigt jouw financiën en door haar beweeglijkheid zal er sprake zijn van kortstondige trends. Ze voert een paar zeldzame, terugtrekkende bewegingen uit die jou kunnen nopen tot zuinigheid en het uitstellen van aankopen. Een goed moment om jouw zaken op een rij te zetten.

ZONDAG JARIG

Financieel denken en handelen zal worden beïnvloed door kosmische straling en dat zal de voorbereiding zijn voor toekomstige voorspoed. Jouw carrière kan daardoor een forse wending nemen en je in een richting drijven die jij nooit hebt vermoed. Idealisme kan de grondslag gaan vormen.

STERRENBEELD RAM

Je kan je wat ongewoon voelen en een zekere spanning kan boven het hele weekend hangen. In gezelschap van familie of vrienden zal de sfeer aanzienlijk verbeteren. Jij zal opgelucht zijn als een zakelijk avontuur goed afloopt.

STERRENBEELD STIER

Blijf diplomatiek en houd bepaalde zaken onder de pet. Niet iedereen is helemaal eerlijk en iemand kan proberen jou voor het blok te zetten. Buren, die zich uiterlijk goedwillend gedragen kunnen hun ware gedaanten verborgen houden.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Misschien moet jij eens hoog van de toren blazen, maar overdrijf niet. Door een aanpassing of verandering van plannen kunnen sociale afspraken bekneld raken. Kritiek kan jou ergeren maar laat je niet verleiden terug te slaan.

STERRENBEELD KREEFT

Kijk eens goed naar jezelf en vraag je af wat jou ertoe brengt steeds weer met geld te smijten. Hebberigheid of de neiging jezelf te verwennen heeft een negatief effect op jouw banksaldo. Je hoeft niet elke modegril of trend te volgen.

STERRENBEELD LEEUW

Door goed te communiceren met de mensen om jou heen word je onrust en spanningen de baas. Doe iets waaraan jij plezier beleeft en rust uit als er geen dringende zaken zijn. Las regelmatig pauzes in als je moet werken. Eet gezond.

STERRENBEELD MAAGD

Zorg voor een rustig weekend en breng jouw tijd door met degene met wie je je het meest verwant voelt. Sluit je af van de buitenwereld en geniet van lekkernijen. Er kan jou een uitdagend moment te wachten staan als je de deur uitgaat.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Voorkom dat jij betrokken raakt bij een ruzie als je de deur uitgaat. Een idee van een vriend(in) kan goed uitvoerbaar zijn en winst voor jullie beiden opleveren. Geef zowel zakelijke als persoonlijke problemen aandacht.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Misschien moet je de creatieve kant van jouw persoonlijkheid meer ruimte geven. Denk daarbij aan entertainment, mode of recreatie. Ook een studie oppakken is een verstandige zet om vooruit te komen, al kan dat lastig zijn.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

De kosmos waarschuwt jou geen risico te nemen met geld of fondsen. Stel je voorzichtig op bij het nemen van besluiten en het aangaan van nieuwe verplichtingen. Blijf wel diplomatiek; anderen zijn snel gekwetst.

STERRENBEELD STEENBOK

Het wegvallen van een dienst of iets dergelijks kan precies op het verkeerde moment gebeuren en het zal moeite kosten om de timing in de hand te houden. Elk tijdpad lijkt aan wijziging onderhevig. Annuleer plannen die te duur zijn.

STERRENBEELD WATERMAN

Neem deel aan een sportief evenement als jij de behoefte hebt stoom af te blazen. Onverwachte gasten kunnen voor chaos zorgen, maar ook voor plezier. Zorg dat je extra eten in huis hebt zodat je niet te elfder ure moet inslaan.

STERRENBEELD VISSEN

Discipline is nu niet jouw sterkste kant en je zal al evenmin in staat zijn controle uit te oefenen op mensen en omstandigheden. Geef niet te veel geld uit aan leuke dingen zonder je af te vragen of deze het geld waard zijn.

