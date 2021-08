Daghoroscoop 25 augustus - Iemand zal teleurgesteld zijn, Steenbok

VANDAAG JARIG

Jouw sociale leven kan drukker worden en in 2022 ook kleurrijker – al jouw planeten staan in de sociale modus. Je zult dit jaar anderen op de eerste plaats zetten en kunt je sociale vaardigheden cultiveren. Ouders, maar ook kinderen kunnen op drift geraken; ze gaan verhuizen of elders aan de slag.

RAM

Bescherm mensen die minder fortuinlijk zijn dan jij en geef gul aan een waardig doel. Misschien kun je je inzetten voor een humanitaire beweging; met jouw wilskracht krijg je veel voor elkaar. Doe iets met je natuurlijk idealisme.

STIER

Grijp een kans om in je levensomstandigheden of in je werk echt iets te veranderen. Bepaalde zaken zijn nu anders dan ze waren. Als je terug wilt naar AF zul je daar zelf iets aan moeten doen. Wees duidelijk, zowel zakelijk als privé.

TWEELINGEN

Met te veel ijzers in het vuur verspil je energie. Dat kan jouw weerstand ondermijnen. Laat je eens goed onderzoeken en mijd zaken die je extra onder druk zetten. Verwarring kan op verrassende wijze in jouw voordeel uitpakken.

KREEFT

De komende weken zijn geschikt om projecten, activiteiten en plannen te herzien. Dat is in het belang van je carrière. Gebruik obstakels en vertraging om zaken zo te reorganiseren dat je toekomstige problemen voorkomt.

LEEUW

Focus op huis en gezin en toon je betrokkenheid. Besef dat een sterke thuisbasis van belang is om plannen en ideeën te kunnen uitvoeren. Maak je los van restricties en sta open voor uitdagingen en veranderingen. Ga op tijd naar huis.

MAAGD

Spring in de bres voor familie en buren. Help iemand die een crisis doormaakt en bewijs dat anderen op jou kunnen bouwen. Communicatief ben je niet te evenaren; dat zal blijken als veranderingen optreden. Laat je gevoel spreken.

WEEGSCHAAL

Doe geen zaken met het geld van anderen en geef evenmin ongevraagd financieel advies. Wat goed is voor jou, is dat niet per se voor jouw vrienden. Kijk in de spiegel; komt dat beeld overeen met zoals je gezien wilt worden?

SCHORPIOEN

Je zult productief zijn als je je aan je routine houdt. Bedenk een manier om bepaalde taken vlotter af te handelen. Een grote opdracht kan het beste achter de schermen worden uitgevoerd. Eet zo min mogelijk vetten en suikers.

BOOGSCHUTTER

Werk liefst in afzondering en bescherm je privacy. Jouw batterij moet opgeladen worden. Leer te luisteren naar je innerlijke stem. Er kan jou een voorstel worden gedaan waarmee je niet meteen raad weet; laat het rusten.

STEENBOK

Deelnemen aan sociale activiteiten lijkt onvermijdelijk. Dat kan ten koste gaan van je eigen wensen. Je zult keuzes moeten maken en kunt in conflict komen met kinderen. Iemand zal teleurgesteld zijn, wat je ook beslist.

WATERMAN

Een voorspoedige dag voor je carrière, al zul je lastige keuzes moeten doen. Misschien moet je vaker op reis, of verhuizen en zul je je gezin minder zien. Problemen zullen ontstaan als ambities het winnen van je privéleven.

VISSEN

Trek de wijde wereld in en breid je horizon uit. Je bent toe aan een ander uitzicht. Reizen en studie kan deuren naar geldelijk gewin openen. Je hebt aanleg voor talen maar bent koppig en eigengereid. Zeg niet zo vaak ’nee’.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!