In het nieuws Jans (11) heeft leukemie: ’Zekerheid zullen we voorlopig niet hebben’

Door Yara Hooglugt Kopieer naar clipboard

Moeder Masha (l) met de stoere Jans Ⓒ Rias Immink

Jaarlijks krijgen zo’n 600 kinderen in Nederland kanker. Jans van der Sanden (11) is er daar één van: zij heeft leukemie. Het is de tweede keer dat het gezin in korte tijd door dezelfde ziekte werd getroffen. Moeder Mascha (45) is nog herstellende van borstkanker. Ze heeft veel bewondering voor hoe haar dochter omgaat met alle zorgen.