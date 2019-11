Daghoroscoop 23 november

VANDAAG JARIG

Komend jaar zal voornamelijk in het teken staan van goed financieel beheer. Hoewel u genoeg zult verdienen ligt de nadruk niet op uw carrière, maar op het vermogen dat uw status en prestige bepaalt. Was u in 2019 uw bruisende, enthousiaste zelf: in 2020 zult u serieuzer zijn ingesteld.

ZONDAG JARIG

De planeten die uw toekomst beïnvloeden staan komend jaar aan de schaduwkant van uw horoscoop. Naarmate 2020 vordert wordt de zonzijde sterker, maar zal niet gaan domineren. Dat kan in uw beroepsleven voor enige instabiliteit zorgen Uw gezondheid belooft echter veel goed.

RAM

Hoewel er kleine veranderingen kunnen optreden in uw taken, zal dat niet iets zijn om u zorgen over te maken. Voor degenen met een vaste relatie breekt het moment aan om te beslissen of zij de verbintenis een vaste basis willen geven.

STIER

Een bedreigende situatie kan uw liefdeleven beïnvloeden. Houd woede in de hand en uw humeur onder controle als een conflict in het openbaar uitbreekt. Beschadig uw sociale positie niet doordat u zich iets stoms op de hals haalt.

TWEELINGEN

Focus op uw huis, gezin en zaken die met vastgoed te maken hebben. U kunt geluk hebben als u een huis wilt kopen. Hard werken en praktisch denken levert financieel gewin op. Neem een invitatie aan iemand te ontmoeten.

KREEFT

Een inspirerende ontmoeting kan u ertoe brengen anders te gaan denken over het door u gekozen pad. Van koers veranderen zal niet al te verwarrend zijn. Kom tot rust, dan zal duidelijk worden hoe u verder moet.

LEEUW

Zolang u zich beheerst blijft uw banksaldo gezond. Zorg dat u geld achter de hand hebt voor de dure maand die gaat komen. Een geschikt moment om vast wat kerstaankopen te doen en uw scherpe oog voor kwaliteit te gebruiken.

MAAGD

Een onverwachte verandering van plannen kan u kennis laten maken met ideeën die uw inzicht in de wereld verbreden en uw plaats daarin. Iemand die u na staat kan een aspect van zichzelf onthullen dat bij u tot verbazing zal leiden.

WEEGSCHAAL

U krijgt een kans u terug te trekken en nieuwe energie op te doen binnen uw eigen huis of andere besloten omgeving. Geniet van deze rust en vrede. Het zal voor inspiratie zorgen waardoor een speciaal project kan worden voltooid.

SCHORPIOEN

Romantiek kan in de gebeurtenissen van dit weekend een grote rol gaan spelen. Een vriend(in) kan u voorstellen aan een charmante vreemde of iemand die u via het internet hebt ontmoet kan een potentiële partner blijken.

BOOGSCHUTTER

De energie die u steekt in financiële stabiliteit zal een positief resultaat opleveren. Degenen met een eigen bedrijf kunnen de laatste hand leggen aan een belangrijke opdracht. Alles draait om het leggen van contacten.

STEENBOK

Allerlei mogelijkheden kunnen zich voor u openen. Maak gebruik van elk aanbod. Er zal niets verkeerd gaan als u uw intuïtie volgt. Er zou zomaar een relatie kunnen opbloeien met iemand die puissant rijk is.

WATERMAN

Vergeet niet om te midden van al uw verplichtingen tijd in te ruimen voor ontspanning. Bedenk hoe u de waarde van uw huis kunt vergroten. Geef het maken van plannen voor langdurige financiële stabiliteit nu prioriteit.

VISSEN

Gezamenlijke inspanning kan u naar plaatsen voeren waar u niet eerder bent geweest. Krik uw imago op met modieuze kleding. Een aantrekkelijke vreemdeling kan plotseling zijn oog op u laten vallen.

