Claudia (45): ’Ze geloven niet dat mijn borsten puur natuur zijn’

Hélène Hendriks wil HLF8 onderscheidend maken: je moet durven

Hélène Hendriks presenteert vanaf maandag 29 augustus drie dagen per week de talkshow HLF8, nu Johnny de Mol nog steeds niet aanwezig is. De 42-jarige presentatrice neemt de maandag, dinsdag en woensdag voor haar rekening, maar heeft wel goed nagedacht over een andere invulling van de SBS-talkshow.