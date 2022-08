Ergernis om handdoekje leggen op camping: ’Voornamelijk moeders die hun fort bewaken’

„Ik zit op een handdoekje op de harde tegels in de schaduw van de glijbaan. Op een vijfsterrencamping. Om me heen zie ik tientallen ligbedjes, allemaal bezet. Of nou ja, bezet... zo’n 20 procent van de bedjes is bezet. Op de overige 80 procent ligt enkel een handdoek of iets anders om hem bezet te houden. In het water krioelt het van de mensen. Waarom? Omdat het veel te warm is om op een ligbedje te blijven liggen.

Fort bewaken

Het merendeel van de 20 procent bestaat uit moeders die ’hun fort’ bewaken. Diep verzonken in hun telefoon of hun chicklit. Ik vraag me af waarom alle gezinnen voor elk gezinslid een ligbedje nodig hebben? En ineens weet ik het! Misschien kennen ze hun kroost niet goed genoeg? Misschien zijn ze een heel jaar enkel en alleen met zichzelf bezig geweest en komen ze er in de vakantie ineens achter dat hun kinderen alleen maar in het water liggen zodra er een zwembad in de buurt is? Misschien zet moeders in het begin van de vakantie ook elke ochtend voor 5 personen koffie en merkt ze na twee dagen dat alleen haar partner en zijzelf dit drinken?

Naast mij zit een Duitse man, alleen, in een kringetje met 3 lege stoelen om zich heen. Daar zit hij al zo’n anderhalf uur. Daar komt de vrouw terug met twee peuters. Eén peuter wordt met stoel en al in de zon geparkeerd, terwijl de andere stoel fungeert als aankleedkussen. Nadat ze de stoelen welgeteld 5 minuten met z’n vieren hebben gebruikt, pakken ze hun spullen en staan ze op. Ze vraagt heel vriendelijk of ik de stoelen wil ’overnemen’. Ik bedank vriendelijk. Ik heb inmiddels zo’n houten reet dat die laatste paar minuten ook niets meer uitmaken.

Wees eens lief

Anno 2022 delen we van alles: Netflix-accounts, fietsen, auto’s, zelfs partners.... Wees eens lief voor elkaar en deel ook eens je ligbedje! Wist je dat je er zelfs met drie personen op kunt zitten als je tussentijds even iets lekkers eet? Je hoeft daarvoor alleen maar een kwartslag te draaien en voilà: je kroost kan vijf minuutjes pauzeren om vervolgens weer heerlijk in het water te plonzen! Ik zeg twee bedjes per gezin met jonge kinderen en jullie hoeven geen handdoekje meer te leggen. Wat kan de wereld toch mooi zijn!”

