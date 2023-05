Daghoroscoop 31 mei - Sterrenbeeld Maagd: Bied steun!

VANDAAG JARIG

Er kunnen dit jaar meerdere momenten zijn dat geld een groter of juist kleiner verschil maakt en dat heeft alles te maken met de transitie van een paar planeten. Als zij niet botsen zal het jou voor de wind gaan, maar zitten ze elkaar in de weg, dan kunnen financiële problemen ontstaan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Kennissen kunnen bewijzen goede vrienden te zijn. Ga niet slordig om met een advies; het kan nuttiger zijn dan je denkt. Houd je bij zakelijke financiën en investeringen aan jouw budget. Laat je niet in verwarring brengen door een raar voorstel.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Je kunt volop de kans krijgen jouw ideeën in praktijk te brengen. Jouw enige dilemma kan zijn welke je nu moet uitvoeren en welke je beter kunt opschorten. Combineer jouw gezonde pragmatisme met de lessen die je hebt geleerd.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Jij zult moeten werken. Voor een nieuw project dat veel voldoening geeft kan de verleiding groot zijn er al jouw vrije tijd in te steken. Je gaat een gunstige maand tegemoet. Open een spaarrekening als je nu meer verdient.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Je bent vandaag in staat door te dringen tot de kern van een probleem, maar anderen kunnen het oneens zijn met jouw oplossing. Hoewel je graag praat voorziet de kosmos moeilijkheden als je te veel aan het woord bent. Maak geen ruzie.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Stukjes van een puzzel vallen op hun plaats of je doet een belangrijke zakelijke of persoonlijke ontdekking. Met wat extra inspanning stel je jouw toekomst veilig. Besef dat liefde voor kunst jou financieel in de gevarenzone kan brengen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Iets uit het verleden kan een wig drijven tussen jou en jouw partner. Zoek uit wat er aan de hand was en bied steun. Werk zal soepel verlopen en kan een schouderklopje opleveren. Een nieuwe relatie wordt sterker als jij vertrouwen uitstraalt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een langgekoesterde ambitie kan in vervulling gaan, maar alleen als jij een beetje brutaal bent en niet te bescheiden. Aan jouw capaciteiten twijfelt niemand. Maak onderscheid tussen praatjesmakers en doeners.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Het lijkt verstandig om je vandaag aan te sluiten bij een groep. Via een gezamenlijke hobby kun je nieuwe vriendschappen sluiten. Een duur plan kan door extra kosten nog duurder uitvallen. Misschien moet je iets anders verzinnen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Je kunt het leven vandaag goed aan. Een financiële zaak kan eindelijk worden geregeld. Een oudere is de aangewezen figuur om hulp te bieden in een pijnlijke situatie. Streef naar een beter evenwicht tussen werk en privéleven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Blijf op de hoogte van hetgeen in jouw directe omgeving gebeurt. Erger je niet als iemand iets niet kan of onvoldoende op de hoogte is. Stel uitsluitend relevante vragen. Houd beminden op de hoogte van jouw afspraken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Wat je vandaag ook doet, het kan financieel gewin en voldoening opleveren. Blijf standvastig als anderen jou tegenspreken en bied steun aan mensen die worden geplaagd. Spartel niet altijd tegen als iemand jouw lunch wil betalen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Overweeg lessen te nemen om je beter in iets te bekwamen. Doe onderzoek of verdiep je in iets wat duister voor je is. Jij hebt een goede neus voor het vinden van relevante informatie. Aanvaard een eventuele teleurstelling waardig.

