’Kim Kardashian steelt de show van een ander’

Hun suggestie luidt vervolgens: ’Kim, draag liever iets van een startende ontwerper, zodat die alle aandacht krijgt en in het modezadel geholpen wordt.’

„Dat Koningin Máxima af en toe wat items uit haar kledingkast uitleent aan haar dochters vinden we oké, want daar is ze immers met haar volle verstand zelf bij. Maar dat iemand een jurk van een overleden persoon uit een museum leent, kan niet bij iedereen zijn/haar goedkeuring wegdragen.

Bovendien wisten kenners te vertellen dat de intussen antieke stof het wellicht helemaal niet aankan om nog gedragen te worden. Zelfs de gang naar de trappen van het Metropolitan Museum was een heuse uitdaging. De bijna 60 jaar oude jurk zou nogal fragiel zijn qua stof en eigenlijk niet bestand zijn tegen beweging, warmte, parfum, zweet en make-up. Maar dat laatste liet Kim ook netjes achterwege: geen body foundation voor haar deze keer, omwille van DE jurk!

Pruikje

Maar eerlijk is eerlijk: de Kardashian-telg kreeg het uiteindelijk wel voor elkaar om de Marilyn-jurk uit het museum te mogen lenen en vertelde dat ze er ook echt veel voor over had gehad. Ze moest immers flink afvallen en dus afzien en enorm veel sporten (en geen hamburgers eten). Plus het haar moest in ’Marilyn hoogblond’ geverfd worden.

Jammer dat Kim geen kapper had die haar adviseerde om een Monroe-pruikje te dragen voor die avond, want die zijn er immers in overvloed. Had een hoop extra werk gescheeld! En dan… op de avond zelf waren er mensen van het museum die de jurk in de gaten hielden en haar er direct weer uit lieten stappen, nog voordat ze kon gaan zitten.

Een replica van de iconische jurk hing al klaar om daar snel in te springen… Ze werden ter plekke gewisseld in een speciaal voor Kim ingerichte kleedkamer. De vraag blijft: waarom al dat gedoe voor die ene minuut op de rode loper voor alle camera’s? Was het niet genoeg geweest om te shinen in die replica en in haar eigen normale maat?

’Nee’ luidt het antwoord van Kim, ze moest en zou het origineel te pakken krijgen. Waarmee maar weer het bewijs is geleverd dat een Kardashian echt vrijwel alles voor elkaar kan krijgen. Wat de zin van dit hele spektakel mag zijn voor het desbetreffende Ripley’s museum, is mij vooralsnog een raadsel.

Wellicht hopen ze daar, dat na het live zien van deze jurk, het publiek massaal het origineel komt bekijken in het museum – waar het ongetwijfeld weer keurig is uitgestald na een kort uitstapje op de rode loper.

Tape-outfit

Er zijn in de modegeschiedenis best wel wat opvallende jurken waarover we niet uitgesproken raken, maar niet eerder werden die door andere eigenaressen gedragen. Zoals de ‘vleesjurk’van Lady Gaga of het korsetpakje van Madonna.

Zoiets had Kim K. waarschijnlijk ook in gedachten, want ze houdt er wel van om te shinen. Denk aan de loeistrakke korsetjurk of latex outfit, of haar onlangs gedragen Balenciaga tape-outfit, een catsuit geheel beplakt met Balenciaga-tape in het zwart/geel. Dat was tenminste eigen en echt des Kims.

Met de geldende dresscode voor dit feestje ging ze creatief om. In America: an anthology of fashion, wist ze om te buigen tot een heus Marilyn lookalike moment. Maar met de geleende jurk slaat ze naar mijn mening de plank mis, die zou eigenlijk gewoon in het museum moeten blijven. Er is immers ook niet iemand die ooit de jurken van Lady Diana zou dragen, want zoals zij en Marilyn was er immers maar een.

En wat zou Marilyn er zelf nou van gevonden hebben, vraag ik mij oprecht af? Zou ze het wel grappig gevonden hebben om meer dan een halve eeuw na dato weer min of meer op een partijtje te zijn? Al was het dan maar met haar jurk met een andere inhoud…

Of zou ze een tikkeltje beledigd zijn omdat dit toch de jurk was waarin ze haar zogenaamde minnaar Mr. President John F. Kennedy op zijn 45e verjaardag had toegezongen? Vooral ook omdat het een van haar laatste optredens bleek te zijn, is de jurk enigszins beladen. Een paar maanden daarna overleed ze immers op 36-jarige leeftijd.

Crashdieet

En het werd nog een beetje erger. Kim K. droeg nog een extra jurk van Marilyn. Naast de iconische ‘Happy Birthday Mr President’-jurk uit 1962 showde ze ook nog een groene jurk van het stijlicoon uit de jaren 50/60 van ontwerper Norman Norell, die de actrice droeg tijdens de uitreiking van de Golden Globes in 1962.

Ze had er zelfs nog de Golden Globe van Marilyn bij geleend als accessoire, die in het bezit was van een goede vriend. En dat alles met de honger in haar lijf want, zo gaf Miss K. aan, ze zou na het gala direct naar een fastfoodketen gaan om een vette hamburger te verorberen (uiteraard in de lookalike jurk).

Een stormvloed van kritiek viel haar ten deel vanwege de ruim 7 kilo die ze afviel middels een crashdieet om in de jurk te passen. En we dachten altijd maar dat de wulpse Marilyn flink wat rondingen had, maar dat viel dus tegen. Wat dat betreft deed curvy lady rapper Cardi B het een stuk beter in haar gouden gewaadje waarbij haar heupen de absolute blikvanger waren.

Op twitter werd dan ook niet voor niets geopperd dat Kim gewoon weer haar curves laat zien en volgend jaar op de rode loper eens iets aantrekt van jong, veelbelovend talent. Zo kan ze al haar invloed op een positieve manier aanwenden en dat zal haar zeker veel pluspunten opleveren bij haar fans!”

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.