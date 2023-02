’Amalia komt steeds zelfverzekerder over’

In de middag koos Máxima wederom voor een al eerder gedragen recycle-outfit, namelijk een kobaltblauwe mouwloze jurk van Natan met batikprint. Ze kan dit heel goed hebben want Máxima heeft mooie, gespierde armen en kiest zodoende tijdens deze reis regelmatig voor mouwloze creaties waarbij haar armen ook wat bij kunnen bruinen.

Margrieten

Amalia blijft trouw aan haar daglook van de afgelopen dagen: een mooie blouse en tas als blikvanger met daaronder een lange broek. Eenvoudig en niet te opgedoft lijkt haar credo te zijn waarbij ze haar witte gympen afwisselt met hoge sandalen. In dit geval droeg ze een donkerblauwe broek met daarop een dieprode, waarschijnlijk zijden blouse met diep decolleté en bekent daarmee nog meer kleur. Dat Amalia gek is op tassen mag geen verrassing meer zijn, want ze kwam met een wel heel kek, ‘hebbeding’ voor de dag. Het bruine tasje met witte margrieten erop is van KB Bags en zo geeft Amalia ons weer een leuke tip voor een wat onbekender merk.

De oplettende kijker zal het wellicht gezien hebben want als familie kwamen Willem-Alexander, Máxima en Amalia gezamenlijk in het rood, wit blauw uit (want Alex in een hagelwit hemd). Ook in de avond was er weer een kledingwissel tijdens een receptie in de ambtswoning van de gouverneur. Vooral Amalia had duidelijk weer haar best gedaan voor een mooi totaalplaatje met deze gebloemde jurk van Erdem met korte mouwen op een witte ondergrond. Amalia is duidelijk in haar boodschap: ik ben dol op bloemenprints! De raffia riem in de taille zorgt voor een mooi accent en daarmee benadrukt de prinses haar sterke punten. En ook haar knalgroene Jacquemus clutch is weer van de partij. Hét bewijs dat een clutch in een felle kleur een prima aankoop is want die kun je immers als eyecatcher bij vrijwel elke outfit dragen. Daarbij haar witte hippe sleehakken van Schutz voor extra lengte en elegantie.

„Ze schiet met haar steeds meer eigen look ook deze keer, net als bij de kaftan, haar moeder zelfs voorbij.” Ⓒ ANP

Amalia lijkt steeds meer in haar rol te komen. Was ze aan het begin van de reis met haar ouders nog wat voorzichtig en af en toe verlegen, nu komt ze steeds zelfverzekerder over. Ze schiet met haar steeds meer eigen look ook deze keer, net als bij de kaftan, haar moeder zelfs voorbij. Máxima oogt namelijk wel keurig in haar Valentino jurk (al eerder gedragen) in babydoll stijl maar de ecru-tint maakt haar een tikkeltje flets en onzichtbaar. Tel daarbij op het prachtige haar van Amalia in wavy lokken en de prachtige make-up (zou ze dat zelf doen?) en je weet dat hier een powervrouw van nog maar 19 jaar staat te shinen!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.