Zó houd je het wél gezellig tijdens de kerstdagen met een samengesteld gezin

Dilemma 1: Andere opvoeding

Marianne: „Mijn vriend heeft twee kinderen, zelf heb ik er ook twee. Onze manier van opvoeden verschilt nogal en dat merk ik vooral tijdens de feestdagen. Mijn kinderen mogen niet van tafel zodra hun bord leeg is, zijn kinderen wel. Mag ik van mijn ’bonuskinderen’ vragen dat ze zich aan mijn regels houden als ze bij mij zijn, of mag ik mij als stiefmoeder nergens mee bemoeien?”

De etiquette-expert: „Hanteer voor alle kinderen dezelfde regels. De ’bonuskinderen’ zijn bij jou te gast. Geef duidelijk aan wat jouw regels zijn en wat je (niet) verwacht. Leg de kinderen uit dat zij bij jou aan tafel moeten blijven zitten tot iedereen van tafel gaat en dat dat elders anders kan zijn. Je kunt ze tegemoetkomen door een pauze in te lassen, dan hebben ze toch even een escape. Bespreek met je partner wat jij wenst en trek één lijn.”

Dilemma 2: Leuker dan zijn ex

Elise: „Ik heb geen kinderen, maar wel altijd een kinderwens gehad. Voor mij voelen de dochters van mijn geliefde eigenlijk als mijn bonuskindjes; ik ben stapelgek op ze. Maar zijn ex is daar minder blij mee. De kinderen hebben het vaak over mij en vertellen dan hoe leuk papa’s nieuwe vriendin is. Moet ik misschien meer afstand nemen?”

De etiquette-expert: „Het is belangrijk dat je ’zijn’ kinderen niet té veel verwent. Maar als zij jou leuker vinden dan hun moeder, hoef je geen afstand te nemen of dingen te laten. Respecteer hun moeder en probeer haar in de opvoeding te betrekken. Zorg dat er geen jaloezie en strijd ontstaat en spreek in hun bijzijn altijd positief over hun moeder. En geniet vooral van je bonuskinderen.”

Dilemma 3: Ik wil bij mijn kind zijn

Valerie: „Mijn geliefde is kinderloos en wil graag kerst alleen met mij vieren. Hij heeft zelfs mijn ex benaderd om te vragen of mijn dochtertje beide kerstdagen bij hem mag zijn, zodat hij mij als verrassing kan meenemen. Mijn ex was helemaal blij, maar ik niet. Ik wil mijn kleine meid bij me hebben tijdens de feestdagen, zij hoort bij mij! Dat is toch niet zo gek?”

De etiquette-expert: „Als jouw geliefde je wil verrassen, lijkt mij jouw reactie niet zo aardig. Hij heeft alles geregeld, je ex is blij en je dochtertje vindt het waarschijnlijk ook prima. Wees blij en accepteer zijn verrassing. Tenzij hij dit elk jaar wil doen, dan is het een ander verhaal. Volgend jaar kun je gezamenlijk invullen wat je met de feestdagen wil doen, iets waarin iedereen zich kan vinden.”

Dilemma 4: Ze botsen met elkaar

Inge: „Mijn dochters wonen op zichzelf, maar met de feestdagen komen zij altijd thuis. Mijn vriend en mijn kinderen botsen nogal met elkaar. Ik wil het graag gezellig houden, maar ik wil me ook niet overal mee bemoeien. Ik kies automatisch de kant van mijn dochters, waardoor mijn partner en ik later ruzie krijgen. Wat moet ik doen?”

De etiquette-expert: „Het is belangrijk dat jij neutraal blijft. Laat je dochters en je partner het even zelf uitzoeken als zij met elkaar botsen. Als jij je partner altijd ongelijk geeft en het voor je dochters opneemt, is het logisch dat hij hier niet goed tegen kan. Maak het voor iedereen gezellig en geef elkaar oprechte aandacht. En voor je dochters en je partner heb ik dit advies: zet je beste beentje voor. Denk goed na voordat je iets zegt en verplaats je in de ander.”

Dilemma 5: Ze accepteren me niet

Keisha: „Twee jaar geleden heeft mijn vriend voor mij zijn vrouw verlaten. Mijn nieuwe schoonfamilie accepteert mij nog altijd niet; die heeft zijn ex nog hoog zitten. Deze kerst ga ik voor het eerst mee naar zijn ouders. Wat moet ik doen als zij alleen maar over haar praten en mij negeren?”

De etiquette-expert: „Bespreek dit van tevoren met je vriend. Vraag of hij er iets van wil zeggen, maar laat hem dat vooraf doen en niet tijdens de feestdagen. Wanneer het dan alsnog gebeurt, kan jij of je vriend een ander onderwerp aansnijden. Probeer subtiel en discreet over te gaan op een onderwerp dat iedereen leuk vindt. Stel daarnaast veel vragen en zorg voor voldoende gespreksstof. Het mag even over zijn ex gaan, maar daarna moet je vriend het voor jou opnemen.”

Dilemma 6: Zij smijten met geld

Simone: „Zijn ex pakt altijd uit met kerst. Ze heeft een goede baan en haar nieuwe man zit ook goed in de slappe was. Wij moeten het met veel minder doen, en kopen dus ook geen dure cadeaus. Daardoor zijn z’n kinderen met de feestdagen liever bij zijn ex dan bij ons. Kunnen wij van haar vragen om minder met geld te smijten?”

De etiquette-expert: „Laat het gewoon gebeuren. Zorg dat er bij jullie thuis veel warmte en gezelligheid is. Geef de kinderen veel persoonlijke aandacht. Ga samen met ze koken, bakken, spelletjes doen of wandelen; dat vinden kinderen fijn en het kost niks. Spreek vooral niet uit dat jullie weinig geld hebben en geef evenmin af op hun moeder.”

Dilemma 7: Wie heeft de eerste keus?

Alana: „Zijn ex claimt al jaren zijn kinderen op Eerste Kerstdag, maar dit jaar wil ik graag met ons samengestelde gezin uit lunchen gaan. Wie heeft dan voorrang? Heeft de moeder altijd eerste keus of mag de vader ook op z’n strepen staan?”

De etiquette-expert: „Geen van beide ouders heeft ’eerste keus’. Vraag en overleg vroegtijdig wie op welke kerstdag de kinderen heeft. Spreek bijvoorbeeld af dat jullie het voortaan om het jaar doen. Maar stel dit niet vlak voor de feestdagen voor, maar ruim van tevoren. Nog beter is het om meteen na kerst afspraken te maken voor volgend jaar. En voor de ex van je partner: geef hem ook eens de kans om zijn kinderen tijdens Eerste Kerstdag te zien.”

Dilemma 8: Ze willen hem niet

Karin: „Mijn volwassen kinderen zijn nog niet over de scheiding heen en willen niet met mijn nieuwe vriend kerst vieren. Hij heeft het daar heel moeilijk mee en heeft zelfs voorgesteld om het dan maar apart te vieren, maar dat wil ik absoluut niet. Mijn kinderen dreigen nu beide feestdagen bij hun vader te zijn. Wat moet ik doen?”

De etiquette-expert: „Laat je niet chanteren door je kinderen. Door jullie scheiding is er een nieuwe situatie ontstaan. Leg uit dat de oude situatie niet meer terugkeert. Zorg ervoor dat je nieuwe partner heel gezellig is en je kinderen een welkom gevoel krijgen. Geef ze de kans om aan elkaar te wennen. Ook als dat de eerste keer maar voor een uurtje is. Geef nooit toe aan de dreigementen van je kinderen. Benadruk wat de functie van kerst is: het is een familiefeest en een feest om de lieve vrede te bewaren. Geef aan dat het voor jou belangrijk is dat de familie bij elkaar komt.”

Dilemma 9: Lastige schoonpa

Irene: „Zijn vader lust graag een borrel, maar hij heeft geen leuke dronk. Vorig jaar maakte hij allerlei schuine grappen waarvan ik heel onzeker werd. Niemand zei er iets van. Als het nu weer gebeurt, mag ik dan de eerste zijn?”

De etiquette-expert: „Natuurlijk, je mag best zeggen dat je het niet leuk vindt. Wees daar duidelijk over. Je hoeft je niet te laten kwetsen. Voor de gastvrouw nog deze tip: voorkom overmatig alcoholgebruik. Mopperen tegen een dronken man heeft namelijk geen zin. Voorkomen is beter dan genezen...”