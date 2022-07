De vechtscheiding 132: ’Ik trakteer mijzelf regelmatig op een bordeel’

„Nog een pintje om het af te sluiten”, vraagt mijn Belgische gastheer. Ik ben dit keer alleen in Brussel. Anouk zit op een mental healing kamp ergens op Ibiza. Blijkbaar bevalt het prima, want ik heb niets meer van haar gehoord. En daar baal ik van. Ik wil weten of ze meegaat op vakantie met de kinderen. Het betekent veel voor me als ze meegaat. Ten eerste is het gezelliger. Voor mij en voor de kinderen. En daarnaast kan ik dan weer een beetje gaan bouwen aan onze relatie. Ik heb haar gemist. Ik heb ons gemist, dus ik hoop op een tweede kans. En ik hoop op seks. Ik weet dat ik daar niet als eerste over moet beginnen, maar het is zó lang geleden sinds mijn laatste vrijpartij, dat het bijna pijn doet.

Seks

Inmiddels zitten we in de derde kroeg. Mijn gastheer lijkt niet van plan naar huis te gaan. Wat heeft hij eigenlijk thuis zitten? „Niets”, bekent hij lachend: „Ik ben dol op de vrouwtjes, maar wil geen relatie. Geen lastige vragen en geen gezeur over wanneer ik thuis kom.” Ik grinnik en vertel hem over mijn relatiesuccessen en mislukkingen. „Wat mis je nu het meest”, vraagt mijn Belgische vriend. „De verantwoorde maaltijden, het ongemak op het werk of het gezeur over baby’s?” „De seks”, zeg ik zonder blikken of blozen. „Ik mis de seks in een relatie het meest. Het gemak, de vanzelfsprekendheid.”

Hij lacht „Maar ga je daarvoor dan niet naar een bordeel”, vraagt hij. „Een bordeel?” „Ja. Ik trakteer mijzelf regelmatig op een bordeel. Waarom gaan we nu niet?” Oef, daar overvalt hij mij mee. Dat kan ik toch niet maken? Als Anouk daar achter komt, wil ze me nooit meer terug. Van de andere kant is mijn nieuwsgierigheid nu wel gewekt. En hoe zou Anouk hier achter moeten komen? Daarbij is het voor onze verstandhouding beter als ik nu even stoom afblaas. Dan zit dat straks op Ibiza niet meer in de weg. En dus stem ik toe. Mijn gastheer betaalt en vraagt het barpersoneel om een taxi te bellen.

Niet veel later houdt hij de deur van een exclusief bordeel voor mij open. Hier zitten geen goedkope types. Dat zie ik aan alles. Het personeel loopt in jacquet en de meisjes lopen in designers kleding. Weinig bloot, hier en daar wel de suggestie. Al snel verdwijnt mijn Belgische gastheer met een meisje. Ik zit naast een Aziatische schone. Ze is heel klein en petieterig. Heel anders dan ik ooit heb gehad. Haar kleine handje ligt op mijn knie. Ze bestelt een bruiswater. „Ik dacht dat hoeren in dit altijd een piccolo bestelden?” „Wij zijn gezelschapsdames.” Ik kijk haar verbaasd aan en zeg: „Gezelschapsdames die het heel gezellig vinden om met mooie mannen mee te gaan”, voegt ze er snel aan toe.

„Beter. Ik sta op ontploffen”, antwoord ik weinig subtiel. Gelukkig lacht ze. Ze pakt mijn hand en neemt me mee naar een kamer. De kamer is riant ingericht: met veel pluche, een bad en een royaal bed. Tijd om goed rond te kijken krijg ik niet, want ze geeft me een duw zodat ik achterover op bed val. Dan knielt ze tussen mijn benen en ritst mijn gulp open. Hij staat meteen fier overeind. Ze likt over de top. Eerst een klein likje, daarna een iets grotere, gevolgd door een nog grotere. Net zo lang tot hij helemaal nat is. Kreunend kom ik overeind. Ik probeer haar te zoenen, maar ze draait haar hoofd weg. Jammer. Ik hou van tongzoenen.

In plaats daarvan kruipt zij over mij heen tot haar kleine borsten bij mijn mond zijn. Ik schuif haar jurkje opzij en neem ze in mijn mond. Ze zijn klein en puntig. Hongerig sabbel ik aan haar kleine donkere tepels. Ze kreunt plichtmatig. Dan komt ze langzaam overeind, duwt haar string opzij en laat zich over mij zakken. Het kost haar een paar minuten van het betere knijpwerk om mij klaar te krijgen. Heerlijk. Ik wil haar in mijn armen trekken, maar ze wringt zich los.

„Betaal je met pin”, vraagt ze en haalt een betaalautomaatje tevoorschijn. „Ik denk dat mijn vriend trakteert. Ik ben zijn klant.” „Zo werkt het hier niet. Iedereen rekent zelf af met zijn meisje.” „Oké.” Geïrriteerd tast ik in mijn zakken en leg mijn pinpas op het automaatje. Toch kaal zo’n zakelijke sekstransactie. Ik mis de gezelligheid van het naspel. Ze geeft mijn jas aan en ik vertrek.

Een beetje katerig neem ik een taxi naar mijn hotel. Seks in een relatie is toch leuker. „Betaalt u met pin, meneer”, vraagt ook de chauffeur en knipt het licht aan. Ik pak de stapel passen uit mijn zak en grijp de bovenste pas. Dan kijk ik pas goed naar de naam en de schrik slaat mij om het hart.

