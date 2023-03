Astrid Joosten in nieuwe Glossy: ‘Ik vind dat ik nog wel om aan te zien ben’

Ze zou met pensioen kunnen gaan, want die leeftijd heeft Astrid Joosten inmiddels. Maar waarom zou ze? Ze voelt zich krachtiger dan ooit! ‘Mij duw je niet meer omver, dat is zo’n sterk basisgevoel.’ Verder vertelt ze over haar nieuwe liefde, over het niet hebben van kinderen, over haar werk en over het omgaan met ouder worden waar ze totaal geen problemen mee heeft: ‘Ik vind zelf ook dat ik nog wel om aan te zien ben’.

Rotsklimmen, oceaanroeien, grotduiken, skydiven, autoracen… Niks inkakken op de bank na je 45e, maar adrenaline tanken. Wij interviewen vrouwen die voor de kick gaan.

Catharina is 54 als ze de diagnose alzheimer krijgt. Samen met haar dochter en beste vriendin vertelt ze openhartig over angst, verdriet én het moois dat eruit voortkomt.

Het wordt alleen maar leuker na je zestigste, zeggen Karin Bloemen, Gerrie van der Klei, Yvonne Krooneneberg, Beppie Melissen en Hedy d’Ancona.

Zij flirten nog volop met het leven. Comédienne Cindy Pieterse (50) is weer eens aan het online daten geslagen en dat valt nog niet mee. Ze deelt met ons haar hoogte- en dieptepunten.

Onze columnist Bastiaan Ragas kijkt uit naar de tijd dat zijn kinderen het huis uitgaan. Niet dat hij ze wegkijkt, maar hij verheugt zich wel op zijn nieuwe vrijheid. ‘Ik geef een empty nest party!’

