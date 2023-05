Zo maak je fattoush: een kruidige broodsalade

Ingrediënten fattoush

Libanees platbrood

za’atar (koop je in de supermarkt)

1 grote krop Romaine sla

1 bos radijs

4 babykomkommers

300 g tomaten

3 bosuien

2 ingelegde citroen, fijngesneden

8 el olijfolie

sap van 1 citroen, of iets minder als je niet van heel zuur houdt

1 knoflookteen, geperst

2 tl sumak

3 el granaatappelmelasse

2 tl gedroogde munt

30 g verse peterselie, blad

20 g verse munt, blad

granaatappelpitjes om te garneren

Stap 1: platbroodcrisps

Smeer het Libanees platbrood in met wat olijfolie en bestrooi met za’atar. Rooster het brood in de oven op 190 °C in ongeveer 6 tot 10 minuten lekker krokant. Breek in stukken.

Stap 2: salade

Scheur de sla in grove stukken, halveer de radijsjes, schil om en om banen van de komkommerschil en snijd de komkommer in grove stukken. Snijd de tomaat in partjes en de bosui in stukjes van circa 3 cm.

Stap 3: dressing

Meng voor de dressing de ingelegde citroen, olijfolie, citroensap, knoflook, sumak, granaatappelmelasse en gedroogde munt in een kommetje goed samen. Vul 4 kommetjes met de sla, leg hierop de radijs, komkommer en tomaat. Verdeel de bosui, peterselieblaadjes en muntblaadjes hierover. Leg wat broodcrisps aan de rand van de kommetjes en verdeel de dressing over de fattoush. Garneer met granaatappelpitjes.

Bekijk ook: Met dit recept maak je de lekkerste pikante garnalen

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.