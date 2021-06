Ben jij in shock als iemand je een hand wil geven?

De koning bracht donderdag een bezoek aan de Haagstraat in Den Haag voor de EK-wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk. Tijdens dit bezoek schudde hij handen met buurtbewoners en hield hij geen 1,5 meter afstand, zo valt te zien op foto’s.

Hoewel onder anderen demissionair minister van Justitie Ferd Grappenhaus en minister Tamara van Ark (medische zorg) vinden dat de koning zich aan de regels had moeten houden, snappen zij zijn ’enthousiasme’ en ’is het soms moeilijk je aan de regels te houden’, zo valt te lezen in De Telegraaf.

Terug naar normaal?

Niet alleen de Koning kan in de verleiding komen handen te schudden. Nu steeds weer wat meer mag, bijvoorbeeld etentjes en (kleine) bijeenkomsten, zullen we geleidelijk weer meer mensen ontmoeten die we wellicht nog niet eerder hebben ontmoet. Ieders sociale leven kan weer opbloeien. Voor de coronacrisis was het gebruikelijk iemand te begroeten met een handdruk, maar het verbod op handen schudden was een van de eerste maatregelen in strijd met het coronavirus.

Komt dit gebruik weer terug zodra de pandemie (zo goed als) verdreven is? Het lijkt er dus op dat hierover de meningen verdeeld zijn, zo ook op Twitter.

