’Mijn zoon gebruikt me als oppas’

Lieve Sabine, Ik zit met een heel vervelend probleem en dat is dat ik me ontzettend gebruikt voel door mijn zoon en schoondochter. Ze hebben twee schatten van kinderen maar aangezien die twee al een hele tijd thuis zitten omdat de scholen dicht zijn, had mijn zoon gevraagd of ze drie dagen per week bij mij mogen zijn overdag. Ik zit naast ze om het schoolwerk via de computer te doen en ben er dus zelf ook de hele dag zoet mee. Mijn zoon en zijn vrouw werken fulltime en doen dat ook vanuit huis nu. Voor corona zag ik mijn kleinkinderen amper omdat mijn schoondochter veel vaker naar haar eigen ouders ging. Maar die mensen zijn erg bang voor corona, dus doen ze nu een beroep op mij. Aan de ene kant heel fijn omdat ik nu eindelijk veel tijd met mijn kleinkinderen door kan brengen. Maar aan de andere kant voelt het zo ondankbaar. Ik heb nog nooit een bedankje gehad. Niet in woorden, niet in een bloemetje of dat ze een keer voor me koken of zo. Niets. En nu hoorde ik via de kinderen dat ze zich binnenkort gaan laten testen en dan in de krokusvakantie in een vakantiepark gaan zitten met haar ouders. Ik voel me echt gebruikt en weet niet zo goed wat te doen. Want ik wil natuurlijk niet dat de kinderen weer bij me weggehouden worden. Wat waarschijnlijk toch wel weer gebeurt als de scholen maandag weer opengaan. Ik zit er ontzettend mee.

Sabine: “Ik kan me heel goed voorstellen dat dit helemaal niet prettig voor je voelt. Is het een idee om je zoon uit te nodigen voor een goed gesprek? Want misschien heeft hij helemaal niet door dat je liever een oma bent dan een veredelde babysitter. Misschien hebben lezeressen die in hetzelfde schuitje zitten nog wel wat fijne tips voor je op onze VROUW Facebookpagina. Want ik kan me zo voorstellen dat deze situatie zich wel vaker voordoet. En is het een idee om op een van de oppasdagen ook nog even lekker te koken voor het hele gezin? Dat jullie de dag gezellig samen afsluiten met vader en moeder ook aan tafel. Gezellige familietijd is toch altijd fijn en misschien lost het ook het een en ander op. Maar om te beginnen zou ik in ieder geval aan je zoon kenbaar maken dat het niet fijn voelt dat hij jou alleen maar als oppas gebruikt. Veel succes!”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem!