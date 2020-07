Daghoroscoop 24 juli

VANDAAG JARIG

Uw carrière beïnvloedt uw liefdeleven en door de macht van Uranus die sinds vorig jaar maart uw horoscoop bepaalt, is uw houding t.a.v. de liefde veranderd. U zult belangrijke mensen leren kennen en via sociale contacten uw loopbaan kunnen begunstigen. Dat is positief voor uw liefdeleven.

RAM

Er kunnen heftige meningsverschillen ontstaan met uw baas of de leiding van een grote organisatie. Een door u genomen initiatief kan worden afgekeurd en het zal geen zin hebben om het degenen die het voor het zeggen hebben op te dringen.

STIER

Als u te veel wilt doen is de kans groot dat er iets mislukt. Zadel uzelf niet op met zoveel mogelijk taken. Beheers u als andere mensen overgevoelig reageren of vol zelfbeklag zitten. Benader hen met tact, dan zullen zij u volgen.

TWEELINGEN

Extra uw best doen onder uitdagende omstandigheden of in een machtsstrijd kan voor een beloning zorgen. Let op de kleine lettertjes als iemand er op uit is uw maatstaven of foutjes ter discussie te stellen. Leg de lat hoog.

KREEFT

Niet de meest geschikte dag om betrokken te raken bij scherpe discussies. U zou een verkeerde indruk kunnen maken of u zo in uw woorden kunnen verstrikken dat het moeilijk wordt uw boodschap helder over te brengen.

LEEUW

Veranderingen op de werkvloer kunnen tot spanningen leiden. Streef naar een goed evenwicht tussen werk en vrije tijd. Doe eerst wat moeilijk is en reken af met jaloezie en emotionele oprispingen. Toon u bereid te onderhandelen.

MAAGD

Uw gedachten hebben de neiging alle kanten op te gaan dus begin niet met werk dat concentratie vereist. Blijf thuis als u moeite hebt weerstand te bieden aan de verleiding geld uit te geven. Sluit goed af als u toch de deur uitgaat.

WEEGSCHAAL

Speel uw rol met zelfvertrouwen; als u het woord moet voeren zult u applaus oogsten. Houd rekening met jaloezie, maar omdat u in de stemming bent om zelfs korte metten te maken met een draak, zal die al snel onderuitgaan.

SCHORPIOEN

U kunt vandaag meer dan anders moeite hebben met de realiteit. Geen dag om iets belangrijks te ondertekenen. Sta anderen niet toe door te dringen in uw privédomein en laat u zeker niet te veel vrije tijd ontnemen.

BOOGSCHUTTER

Doe het met respect als u zich tot een mentor of weldoener richt. Passende erkenning voor degenen die u hebben gesteund creëert een speciale band. Solliciteer naar een bepaalde positie nu alles loopt alsof het is beschikt.

STEENBOK

U concentreren op één onderwerp kan vandaag moeilijk zijn, zelfs als u doorgaans gefocust bent. Let goed op uw woorden. Het risico bestaat dat u te ver gaat met uw kritiek waardoor u drammerig of agressief overkomt.

WATERMAN

Beloon dierbaren met een uiting van dankbaarheid. Bazen doen er goed aan waardevolle werknemers te geven wat hen toekomt en zo hun menselijke kant te tonen. Tevens een dag om op zoek te gaan naar cadeaus voor een beminde.

VISSEN

Het wordt een prettige dag als u kiest voor een meer filosofische benadering van het leven. Word niet ongerust als uw herinnering u een paar maal in de steek laat. Noteer wat u niet mag vergeten. Mijd mensen met sterke meningen.