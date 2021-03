Weekhoroscoop 11 - Houd je in Ram, het waait vanzelf weer over

Ram

Liefde: Vooral aan het eind van de week ben je snel geïrriteerd en kunt weinig hebben van je partner. Geluiden, bewegingen, elk detail kan zomaar flink wat ergernis bij je oproepen. Houd je in Ram, het waait vanzelf weer over.

Financiën: Dat wat je graag wilt bereiken is niet wat je werkelijk wilt. Het is vooral de uitdaging óm het te bereiken die je aantrekkelijk vindt.

Werk: Je hebt nu de tijd om dingen te doen waar je normaal gesproken niet aan toe komt. Benut deze kans, Ram. Binnenkort is het weer rennen en vliegen wat de klok slaat.

Persoonlijk: Er is niets mis met het sluiten van een compromis. Tenzij de ander een betweter is die koste wat het kost zijn of haar zin erdoor probeert te drukken. Blijf in dat geval vooral bij je standpunt.

Stier

Liefde: Je bent graag samen met je geliefde, wellicht ook in het gezelschap van je vrienden. De sfeer is gemoedelijk en gezellig waardoor je een gevoel ervaart van emotionele rijkdom.

Financiën: Je bent geneigd tot het doen van impulsieve aankopen. En natuurlijk is het beter om jezelf hiertegen te verzetten.

Werk: Je vrolijkheid steekt ook anderen aan op de werkvloer waardoor de algehele sfeer aanzienlijk verbetert. Werk je thuis, dan breng je met hetzelfde gemak je positiviteit over via de telefoon of mail.

Persoonlijk: Hoewel er nog genoeg klusjes op stapel liggen kun je jezelf er niet toe zetten om er ook echt aan te beginnen. Eerlijk is eerlijk, je bent deze week even liever lui dan moe.

Tweelingen

Liefde: Je kunt je goed in je partner verplaatsen en handelt hier ook naar. Je medeleven en inlevingsvermogen worden dan ook zeer gewaardeerd.

Financiën: Houd je geld even in je zak. Je financiële inzicht laat momenteel te wensen over. Dit is geen goed moment om belangrijke beslissingen te nemen of grote uitgaven te doen.

Werk: Communicatie speelt een belangrijke rol in je werk deze week. Leg de dingen zo goed mogelijk uit en wees eerlijk over wat je denkt of voelt.

Persoonlijk: Je vindt het gezellig om met iedereen te kletsen. Het maakt niet eens zoveel uit waarover, alleen al het feit dat jullie met en bij elkaar zijn geeft je een goed gevoel. Waak wel voor roddelpraatjes.

Kreeft

Liefde: Jij en je geliefde hebben het samen prima voor elkaar. Jullie hebben lol met elkaar en ook aan de onderlinge communicatie mankeert niets. Een fijne week om gewoon lekker van elkaar te genieten.

Financiën: Je discipline is momenteel ver te zoeken. Niet alleen op het gebied van eten, drinken en sporten maar zeker ook op het financiële vlak. Maak een lijstje voor je boodschappen gaat doen en houd je hand op de knip.

Werk: Je vliegt als een trein door je werkzaamheden heen, mede doordat je kunt putten uit je herinneringen en de ervaringen die je al eerder hebt opgedaan. Ook een prettig netwerk kan je hierbij helpen.

Persoonlijk: Met het oog op vriendschappen of hechte familiebanden heb je deze week grote behoefte aan steun, hulp of aandacht. Pas wel een beetje op dat je sommige mensen – onbedoeld - niet teveel claimt.

Leeuw

Liefde: Vooral aan het begin van de week is de sfeer thuis kalm en positief, een goed moment om na te denken over hoe dit ook zo te houden. Jullie zijn je er allebei van bewust dat onbelangrijke dingen het ruzie maken niet waard zijn.

Financiën: Je zit boordevol energie en kunt haast niet wachten om nieuwe plannen in werking te stellen. Laat je bankrekening bepalen of het hiervoor ook echt het juiste moment is.

Werk: Pas op met wat je eruit flapt. Je werkgever of leidinggevende heeft nogal lange tenen momenteel en weinig begrip. Dit is een onhandige combinatie, vooral voor jou.

Persoonlijk: Vlak voor het weekend wringen opgekropte ergernissen zich een weg naar buiten. Maak desnoods een lijstje van alles wat je dwarszit en werk deze één voor één af. Probeer hoe dan ook te voorkomen dat er een tsunami aan verwijten uit komt.

Maagd

Liefde: In bed heb je even geen behoefte aan kunst en vliegwerk. Je voelt je vermoeid en wilt het liefst op tijd gaan slapen. Wees hier ook gewoon eerlijk over, je partner zal het begrijpen en zich hierdoor niet afgewezen voelen.

Financiën: Financieel heb je er wel eens beter voor gestaan maar gelukkig is het niet zo erg dat je je echt zorgen moet maken. Balans is hier het toverwoord.

Werk: Hoewel je normaliter behoorlijk kritisch kunt zijn, heb je nu totaal niet de behoefte om je op een bepaalde manier uit te spreken of je gelijk te halen. Je bent lekker bezig met je eigen werk, dat is op dit moment het enige dat telt.

Persoonlijk: Laat niets aan het toeval over. Het is beter om het heft in handen te nemen en zelf de controle te houden.

Weegschaal

Liefde: Kleine strubbelingen in de liefde in verband met jaloezie en bezitsdrang zijn te verwachten. Zelfs gebeurtenissen uit het verleden kunnen je nu zomaar weer boos of verdrietig maken. Laat je emoties niet de overhand nemen.

Financiën: Iemand in je omgeving heeft je hulp nodig op financieel gebied. Geen probleem, je doet het graag. Iets voor een ander kunnen betekenen geeft je een goed gevoel.

Werk: Je bent snel afgeleid en hebt de neiging toe te geven aan digitale verleidingen als WhatsApp en sociale media. Op zich natuurlijk geen probleem, maar liever niet tijdens je werk.

Persoonlijk: Waak ervoor dat je anderen niet van ongevraagd advies voorziet. Hoe goed je het ook bedoelt, het kan ervaren worden als ongewenste bemoeizucht.

Schorpioen

Liefde: Probeer niet teveel je gevoelens te onderdrukken. Waarom zou je dat doen? Het uiten van je emoties kan veel duidelijkheid scheppen en daarbij enorm opluchten.

Financiën: Als je zeker weet wat je wilt is dit een goed moment om serieus te gaan bekijken hoe en wanneer je dit kunt bewerkstelligen. Met alleen wensen bereik je immers je doel niet.

Werk: Op de werkvloer is er sprake van jaloezie en misschien zelfs wedijver. Doe gewoon je ding en laat je niet meeslepen in een zinloze machtsstrijd.

Persoonlijk: Je hebt de neiging tot dwangmatigheid. Pas op dat bepaalde dingen (of personen) geen obsessie voor je worden.

Boogschutter

Liefde: Je partner weet je met enige opbouwende kritiek exact te vertellen waar je nu staat en wat belangrijk is om aan te werken. Je bent hem of haar dankbaar, je hebt hier namelijk echt iets aan.

Financiën: Als je nog spullen hebt liggen voor de verkoop is de kans groot dat je deze nu voor een goede prijs kwijtraakt. Je weet precies wat anderen nu nodig hebben en weet dit ook perfect over te brengen.

Werk: Nieuwe collega’s vinden in jou een luisterend oor en een helpende hand. Je vindt het fijn om iemand goed op weg te helpen.

Persoonlijk: Dit is een goed moment om weer eens af te spreken met vrienden die je al een tijd niet meer hebt gezien.

Steenbok

Liefde: Omdat je deze week wat minder lekker in je vel zit, heb je de neiging dit op je relatie te projecteren. Pas op dat je geen dingen zegt waar je later spijt van krijgt.

Financiën: De dingen zijn momenteel niet wat ze zijn. Dat geldt ook voor aantrekkelijke deals en mega koopjes. Goedkoop is deze week absoluut duurkoop.

Werk: Een tegenvaller op het werk blijkt minder ingrijpend dan je dacht. Laat je dus niet ontmoedigen! Blijf lekker bezig, des te eerder heb je dit project afgerond.

Persoonlijk: Besteed meer aandacht aan de dingen die wél goed zijn in plaats van niet. Dat zijn er veel meer!

Waterman

Liefde: Je bent nogal wispelturig momenteel waardoor je nogal impulsieve beslissingen kunt nemen. Hoewel je partner er best een beetje moe van wordt gaat hij of zij er toch redelijk goed mee om.

Financiën: De kans dat je iets koopt waar je achteraf spijt van hebt is redelijk groot. Sla de websites op waar je mooie dingen ziet en bekijk volgende week of je nog steeds zin in hebt.

Werk: Bepaalde verantwoordelijkheden en verplichtingen worden je duidelijk even teveel. Voor je er helemaal de brui aan geeft, praat erover met iemand. Soms ligt een oplossing meer voor de hand dan je denkt.

Persoonlijk: Je concentratie is even ver te zoeken. Werkzaamheden die vragen om precisie, nauwkeurigheid en oog voor detail kun je beter even uitstellen.

Vissen

Liefde: Je bent in een liefdevolle, zorgzame bui en hebt grote behoefte om net een beetje meer voor je partner te doen dan anders. Hierin spreekt hij of zij je natuurlijk niet tegen…

Financiën: Laat je goed informeren voor je in de buidel tast. Iemand in je omgeving hangt een zielig verhaal op om een bedrag los te krijgen. Dat geldt ook voor collectanten of goede doelen. Geven is mooi, mits het ook op de juiste plek terecht komt.

Werk: Heerlijk natuurlijk om een beetje te fantaseren en plannen te maken, maar… liever niet tijdens je werk, Vis. Wegens dagdromerij lopen je werkzaamheden onnodig vertraging op.

Persoonlijk: Omring je met positieve mensen. Personen die zeuren en klagen kosten je nu echt teveel energie.