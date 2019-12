Polyamorie Files 87: Ella wil dat Jeff voor haar kiest

De salon

De regen komt met bakken uit de lucht als ik op de fiets zit naar mijn werk. Het afgelopen weekend was intens en verwarrend. Leuk, spannend en toch ook raar en vermoeiend. Ik merk dat mijn hoofd vol vragen zit en aan de andere kant voel ik me ook heel rustig. Als ik de salon binnenloop, druipt het water uit mijn haren. Lize moet lachen en gooit een handdoek naar me toe.

Parenclub

In de lunchpauze heb ik eindelijk tijd om Lize bij te praten over ons niet zo geslaagde avontuur in de parenclub. Ze hangt aan mijn lippen en kijkt me vrijwel de hele tijd met grote ogen aan. Ze wil niet eens weten of wij daar iets met andere stellen hebben gedaan, ze is vooral heel erg benieuwd naar alle details van de club. ’Heb je zelf interesse of zo? Misschien moet jij eens gaan!’ Ze rolt met haar ogen. ’Dan zou ik eerst eens een partner moeten hebben die met me meegaat.’

Pas aan het einde van de dag hebben Lize en ik weer tijd om elkaar te spreken zonder andere collega’s erbij. Eindelijk heeft ze haar nieuwsgierigheid niet meer onder controle en ik moet gniffelen om haar gezicht. ’Je wil weten of Jeff en ik met andere stelletjes hebben liggen wippen he?’ Ze schiet nu zelf in de lach en knikt met een rood hoofd. ’Helaas, ik moet je teleurstellen, dat is er niet van gekomen.’

Vrijpartijen

Ik vertel Lize het hele verhaal. Van de club, dat ik hem kwijt was, de rit naar huis, de pizza in bad en de vrijpartijen in bed. Ik vertel haar ook over Mikkie en Jackie en na een hele tijd praten, is het lang stil. ’Wat een achtbaan El.’ Ik knik langzaam en voordat ik het weet, zeg ik de woorden die al zo lang door mijn hoofd gaan. ’Ik ben er wel een beetje klaar mee. Of nou ja, nu echt. Ik wil dat Jeff voor mij kiest, ik wil dat we weer een team zijn zonder Jackie, of zonder Mikkie.’

Lize en ik praten nog een tijd over Jeff en de rare driehoek of vierhoek waar we nu al een tijdje in zitten. Ik vind alle dates en aandacht van andere mannen zelf wel leuk, maar ik merk dat ik het een steeds minder fijn idee vind dat er nog een andere vrouw, of twee, zo belangrijk zijn voor Jeff. Dat hij blijkbaar niet genoeg heeft aan mij.’Je moet het hem zeggen El, je moet hem laten kiezen.’

Gelijk

Ik hoor wat Lize zegt en ik weet dat ze gelijk heeft. Na anderhalf jaar tobben, ruzie, jaloezie en verdriet, weet ik wel dat ik zo niet verder kan. Op de fiets probeer ik me voor te bereiden op een gesprek met Jeff. Ik wil dat hij kiest. Ik wil dat hij kiest voor mij. Ik heb namelijk geen idee wat ik moet doen als hij kiest voor Jackie. Betekent dat dan het einde van ons huwelijk? Betekent dat dat ik dan alleen zal zijn?

Knoop in mijn maag

Thuis staat Jeff al in de keuken, hij is druk bezig met het avondeten. De kinderen zitten rustig op de bank televisie te kijken. ’Fijn dat je er weer bent schoonheid, ik heb je gemist.’ Hij klinkt oprecht en pakt me stevig beet. Hij kust me op mijn mond en ik begraaf mijn hoofd in zijn nek. Ik snuif diep en ruik de geur van een parfum. Een vrouwenparfum en niet dat van mij. Ik voel de knoop in mijn maag en weet dat ik nu echt met hem moet praten.

