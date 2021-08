Daghoroscoop 19 augustus - Geldzorgen zijn tijdelijk, Weegschaal

VANDAAG JARIG

Sociale contacten kunnen van belang blijken voor jouw financiële situatie. Hoewel je energie af en toe te wensen kan overlaten zal je liefdesleven prima verlopen, mede door een grote mate van duidelijkheid. Nog alleen, dan zul je veel afspraken hebben; jouw populariteit neemt toe.

RAM

Voor vroege vogels begint de dag goed. Variabele trends zorgen voor beroering en onverwachte situaties voor degenen die later opstaan. Een creatief project zal bevrediging geven, maar reken niet op veel steun of aanmoediging.

STIER

Wisselende stemmingen zullen de dag bepalen of dat nu komt doordat je steeds van mening verandert of gaat om wisselende gevoelens. Als je de tussenkomst en invloed van anderen weet te vermijden kun je goede resultaten boeken.

TWEELINGEN

Je staat op een kruispunt en zult moeten kiezen welke weg je inslaat. Hetgeen je beslist kan bepalend zijn voor je toekomst. Jouw besluit kan een buitenlandse reis tot gevolg hebben en aansluiting bij een politieke beweging.

KREEFT

Je zult niet kunnen ontkomen aan verantwoordelijkheden en plichten. Zet de schouders eronder en doe je best om alles op tijd voor elkaar te krijgen. Laat niemand in de steek en kom gedane beloften na, hoe lastig misschien ook.

LEEUW

Orders geven en krijgen kan een probleem worden. In geen van beide rollen voel je je op je gemak. Toch zul je verantwoordelijkheden moeten accepteren of leiding moeten geven. Overweeg eens om voor jezelf in zaken te gaan.

MAAGD

Je zult moeten werken, of je zin hebt of niet. Als je taken hebt verwaarloosd zul je ervaren dat deze zich hebben opgestapeld. Je zult niet de weelde kennen je te kunnen terugtrekken en naar jouw klachten zal niemand luisteren.

WEEGSCHAAL

Je kunt je geen tijdverlies veroorloven. Ga aan de slag, laat je niet afleiden en maak korte metten met mensen die zich met jouw agenda willen bemoeien. Geldzorgen zijn tijdelijk, al betekent dat, dat er minder geld is voor luxe.

SCHORPIOEN

Machtsspelletjes kunnen aan de orde van de dag zijn. Je kunt met obsessief gedrag te maken krijgen. Wat vandaag een goed idee lijkt kan morgen een misrekening blijken te zijn. Analyseer eens wat jou eigenlijk beweegt.

BOOGSCHUTTER

Meer dan ooit moet je je bewust zijn van wensdenken en de invloed die dat heeft op jouw doen en laten. Het is van belang jouw automatische reacties te analyseren. Vraag je af of je eigenlijk wel in een wereld leeft van eigen makelij.

STEENBOK

Wazige omstandigheden kunnen het jou vrijwel onmogelijk maken helder en realistisch te denken. Alles wat betrekking heeft op jouw financiële situatie moet met zorg worden benaderd. Check je uitgaven en die van je partner.

WATERMAN

Pas de komende dagen op voor oplichterij, slinkse streken van kinderen of een geliefde, en zakenlieden die niet de hele waarheid vertellen. Mensen die jou geld schuldig zijn kunnen treurige verhalen opdissen teneinde je af te wimpelen.

VISSEN

Net als gisteren kan er sprake zijn van verwarring. Zie de wereld niet door een roze bril als je middenin een opbloeiende romance verkeert. Hoewel er liefdevolle woorden zullen worden gewisseld is niet alles wat je hoort de waarheid.

