’Het geluid van mijn vibrator was op dat moment oorverdovend’

Hoezo, privacy?

Mary (29): „Na lang geen seks te hebben gehad, besloot ik afgelopen zomer te stoppen met de pil. Als ik toch geen seks had, hoefde ik al die hormonen niet. Maar toen ik een tijd daarna een leuke man leerde kennen en wij het bed deelden, zat ik dus met een probleem. De volgende ochtend fietste ik met een rood hoofd naar de plaatselijke drogist. Ik liep wat rondjes omdat het erg druk was bij de kassa, en vroeg daarna op fluistertoon om de morningafterpil. Het meisje achter de kassa begon me toch een monoloog over de drie verschillende soorten die ze op voorraad had! De rij achter mij werd steeds langer, maar er was werkelijk geen woord tussen te krijgen. Toen ze bij de derde variant was aangekomen, riep ze haar collega erbij – die aan de andere kant van de winkel stond: ’Deze is voor drie dagen na de seks, toch?!’ Alsof dat nog niet erg genoeg was, zag ik in de enorme rij die inmiddels achter mij stond, de voorganger van de kerk waarvan mijn ouders al járen lid zijn. Ik ben zonder morningafterpil de deur uit gelopen.”

Verrassing

Mariah (28): „Ik was een jaar of 18 toen ik mijn broertje (toen 16) wilde verrassen met een nieuw voetbalshirt. Vol enthousiasme stormde ik zijn kamer binnen, waar mij een onaangename verrassing te wachten stond. Mijn broertje had de hand aan zichzelf geslagen en kwam – op zijn gezichtsuitdrukking afgaand – net tot een hoogtepunt. Volledig in shock staarden we elkaar aan, waarna ik zo snel als maar kon die kamer uit vluchtte. Waarschijnlijk had ik het daarbij moeten laten, maar een half uur later zat ik weer op zijn kamer. Dit keer had ik eerst netjes geklopt, maar ik wilde hem vertellen dat het niet gek was wat-ie deed en dat iedereen weleens met zichzelf speelt. Ik weet niet welk moment ongemakkelijker was… Wel dat we het er daarna nooit meer over hebben gehad.”

Traumaatje

Ellen (47): „Ik ben een single moeder van twee pubers. En waarschijnlijk zal iedere single pubermoeder dit kunnen beamen: daten is het laatste waar je aan denkt. Maar ook ik heb zo mijn behoeftes. Terwijl mijn zoon en dochter beneden een videogame speelden, zag ik mijn kans schoon om met mezelf te spelen. Na enkele minuten sloeg de vlam in de pan en stormde mijn dochter binnen: ’Máááám, hij speelt de hele tijd vals!’ Gevolgd door mijn zoon: ’Helemaal niet, ze stelt zich aan!’ De blik in hun ogen en de doodse stilte die volgde toen ze doorhadden wat er aan de hand was, vergeet ik nooit meer. Nou ja, doodstil..? Het geluid van mijn vibrator was op dat moment oorverdovend. Ik heb een paar keer geprobeerd om het voorval bespreekbaar te maken, maar volgens mij zijn ze daar nog niet klaar voor. Geen idee of ze dat ooit wel zijn. Misschien heb ik mijn kinderen voor het leven beschadigd.”

Wanneer dit naar meer smaakt...

