Daghoroscoop 14 juli - Probeer niet alles alleen te doen, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

Vergeleken met voorgaande jaren moet je gezondheid er op vooruit zijn gegaan. Je moet echter oplettend blijven. Zorg als altijd voor genoeg rust en laat schouders en voeten masseren. Als je anderen professioneel laat voorgaan en samen wilt werken zal dat uiteindelijk je ten goede komen.

RAM

Je kunt ontdekken dat je misleid bent over iets wat met je werk of familie te maken heeft. Het is niet nodig om in woede te ontsteken, maar laat evenmin met je sollen. Houd rekening met jaloezie als iemand iets over je uiterlijk zegt.

STIER

Het kan een veeleisende dag worden voor zelfstandigen als door stugge tegenstand zakelijk onderhandelen stagneert. Reken niet op Vrouwe Fortuna, zij kijkt momenteel de andere kant op. Degelijke voorbereiding kan wel helpen.

TWEELINGEN

Normaal gesproken zul je genoeg tijd hebben voor je eigen plannen, maar problemen kunnen de rust verstoren. Probeer niet alles alleen te doen. Stop minder tijd in clubactiviteiten, ook al zijn die voor een goed doel.

KREEFT

Enige rust zou je goed doen. Door over je huidige situatie na te denken zul je je realiseren dat het verleden nog steeds een rol in je leven speelt. Als je lijdt onder de echo van je jeugd wordt het tijd om daarmee af te rekenen.

LEEUW

Neem een onverwachte invitatie aan al zit je krap in je tijd; je kunt waardevolle contacten leggen of afspraken maken. Leen geen waardevolle eigendommen of geld uit. Breng schoon en heel terug wat je zelf hebt geleend.

MAAGD

Er kan een machtsstrijd ontstaan met een meerdere. Zet je charme en tact in om een aanvaring te voorkomen. Doe je dat niet dan kun je onder grote druk komen te staan. Reken niet op vrienden als je behoefte hebt aan steun of verstrooiing.

WEEGSCHAAL

Degenen die een examen moeten doen zullen zich weliswaar goed hebben voorbereid, maar kunnen struikelen over de valkuil van een slechte timing. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Tracht een tegenvaller sportief op te vatten.

SCHORPIOEN

Spanning neemt toe en kan tot uitbarsting komen als een collega je tot het uiterste drijft. Je houdt jezelf onder controle door diep adem te halen. Liefst zul je naar huis gaan, maar ook daar dreigt onrust. Ga een stukje wandelen.

BOOGSCHUTTER

Moed heeft veel gradaties en de jouwe kan worden getest. Het kan lucratief lijken om in onroerend goed of aandelen te investeren, maar goed advies is raadzaam. Een attentie kan een verlegen kennis over een drempel helpen.

STEENBOK

Je zult tijd te kort komen als je alles wilt doen wat je voor vandaag op de agenda hebt gezet. Streef naar een efficiënte tijdsindeling. Iemand met veel invloed kan je een interessant voorstel doen. Vorm een hecht front met je partner.

WATERMAN

Een leuk gebracht idee krijgt niet je volledige instemming omdat iets je zegt dat er iets niet klopt. Herzie de opzet als je zeker denkt te weten dat het idee niet het gewenste resultaat zal opleveren. Wees bereid fouten toe te geven.

VISSEN

Je kunt met spanningen te maken krijgen die het gevolg zijn van je behoefte om je eigen gang te gaan. Als in een relatie het inkomen van één van beiden toeneemt zul je steeds meer kunnen ondernemen. Probeer dat wel samen te doen.

