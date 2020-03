Karin (29): ’Mensen zoals ik worden straks niet meer gered als ze het virus krijgen’

„Ik heb veel zorg nodig door mijn ziekte, er komt elke dag iemand naar mijn huis om me te helpen met de dagelijkse dingen. Ik heb aan mijn rolstoel wel een robotarm die me helpt met dingen te grijpen, maar als ik bijvoorbeeld mijn jas wil aandoen, heb ik hier hulp bij nodig.

Deze afhankelijkheid van hulp maakt me tegenwoordig best nerveus, aangezien ik nu niet alleen moet zorgen dat ikzelf niet besmet word met het virus, maar ook dat zij het niet oplopen.

Gevaar

Mijn longinhoud bedraagt momenteel zo’n 25 tot 30 procent, doordat de spieren rondom mijn longen zijn aangetast. Hierdoor moet ik als ik slaap ook beademd worden. Ik heb al vaak longontstekingen gehad, maar het coronavirus lijkt me toch nog wel een stapje verder te gaan.

Ik ga niet zeggen dat ik heel angstig ben, maar ik vind deze tijd wel heel stressvol. Ik maak me niet alleen zorgen om mezelf: vrienden van mij die dezelfde spierziekte hebben, lopen ook gevaar.

Alsof dit nog niet naar genoeg is, werd een paar dagen geleden bekendgemaakt dat mensen die hulpbehoevend zijn niet meer opgenomen worden bij een beperkte ic-capaciteit. Mensen zoals ik, die nog talloze jaren te leven hebben, worden dan niet meer gered als ze het virus krijgen. We zijn niet terminaal of zo, we hebben gewoon wat extra hulp nodig. Dit hakte er wel in bij mij en andere lotgenoten.

Gemis

Mijn vriend en ik hebben afgelopen zaterdag al afgesproken om voorlopig even afstand te nemen, nog voor dit geadviseerd werd door het RIVM. We vonden het de verstandigste beslissing en zagen het toch al aankomen. Ik ben blij dat we nog op een waardige manier afscheid konden nemen.

Hoewel dit nog niet eens een week geleden is, voel ik het gemis wel al. We proberen de afstand te overbruggen door ’s avonds via skype toch samen te eten en we hebben plannen om een Netflix Party te houden, maar dat is niet het hetzelfde als in het echte leven. Van dag tot dag leven is nu zo ongeveer mijn levensmotto geworden. Want als je er te lang bij stilstaat, dat het allemaal nog een hele tijd kan duren, word je er depressief van.

Ouderen

Mijn vriend werkt in een verzorgingstehuis voor ouderen met dementie. Hierdoor moet hij ook goed op zijn hoede zijn dat hij het virus niet krijgt. Voor die ouderen is het heel erg dat er nu zoveel beperkingen zijn, zij begrijpen natuurlijk niet waarom hun zoon of dochter opeens niet meer op bezoekt komt.

Egoïsme

Het frustreert me enorm dat ik door het lakse gedrag van anderen nu in deze situatie zit. Vorige week zaterdag zag ik nog enorm veel mensen eropuit trekken met hun gezin of vrienden. Lekker even allemaal opeengepakt gaan wandelen in het park, zonder stil te staan bij de gevolgen.

Ik wilde ook graag nog eens naar buiten, maar zag dat echt niet zitten omdat anderhalve meter afstand houden gewoon onmogelijk was door die massa’s mensen. Waarom is het zo moeilijk om gewoon te luisteren naar wat het RIVM ons oplegt? Wees niet zo egoïstisch of naïef door te denken dat het ’allemaal wel meevalt’ en denk aan mensen zoals ik, voor wie dit weleens zeer verregaande gevolgen kan hebben.

Relativeren

Ik kan het gelukkig allemaal nog wat relativeren. Iemand komt hier dagelijks alle deur- en lichtknoppen ontsmetten, dus dat scheelt al. Ook besef ik dat het geen zin heeft om de hele dag naar alle negatieve berichten in het nieuws te luisteren, dus dat doe ik nu ook niet meer zoveel.

Maar het valt niet te ontkennen dat dit me vaak wel angst inboezemt. Mensen noemden me altijd een ’rasoptimist’, maar die karaktertrek wankelt toch wat deze dagen. Ik duim gewoon dat ik het coronavirus niet krijg en ik mijn vriend zo snel mogelijk terug kan zien...”