Daghoroscoop 21 augustus - Je kunt problemen krijgen met collega’s, Ram

VANDAAG JARIG

Zonder veel inspanning van jouw kant kunnen je kansen geboden worden en financiële meevallers ten deel vallen, doordat naasten jou toegewijd zijn en je steunen. Je gezondheid blijft relatief goed, al kunnen een paar planeten in de loop van het jaar proberen een spaak in je wiel te steken.

ZONDAG JARIG

Je kunt goed verdienen en zult voorzichtiger worden in je uitgaven, behoudender. Ga eens na wat je wilt bereiken en op welke terreinen verbetering te realiseren is. Zodra de kosmos weer in beweging komt (volgende maand) kun je plannen uitvoeren. Focus op je financiële toekomst.

RAM

Je kunt problemen krijgen met collega’s. Wees voorbereid op een paar uitdagingen als je een zakelijke relatie hebt met een vriend, want de vriendschap kan onder druk komen te staan. Vat het allemaal niet te zwaar op; blijf aardig.

STIER

Je zult meer van het leven genieten als je je onder de mensen begeeft, ook al heb je misschien zorgen of voel je je gekwetst. Bezoek een lokale markt of loop door jouw buurt; je kunt nieuwe winkeltjes of restaurants ontdekken.

TWEELINGEN

Bedenk uitjes en activiteiten die je van achter de computer en uit huis halen. Kijk wat jouw eigen stad of dorp te bieden heeft in termen van cultuur, oudheid, onderwijs en recreatie. Maak van dit weekend een avontuur.

KREEFT

Je partner en jij kunnen toe zijn aan iets heel anders dan het gebruikelijke, zeker als je je verveelt. Routine kan binnen een relatie afstand creëren. Verandering van omgeving geeft lucht en een gevoel van gebondenheid.

LEEUW

Een combinatie van ervaring en inzicht kan dit weekend nuttig zijn als je afgaat op de mening en het advies van een oudere. Er kan je een verrassende financiële ontwikkeling te wachten staan; geef het geld niet meteen uit.

MAAGD

Volg een kookcursus als je genoeg hebt van altijd dezelfde maaltijden. De smaak van buitenlandse gerechten zal je zintuigen prikkelen. Begrijpen hoe voedsel een goede gezondheid genereert, is belangrijk voor een evenwichtige leefwijze.

WEEGSCHAAL

Een goed weekend om problemen met naasten ter sprake te brengen. Stel je flexibel en ontvankelijk op. Een generatiekloof kan overbrugd worden, begrip zorgt voor een doorbraak. Bedenk gezamenlijke activiteiten.

SCHORPIOEN

Je kunt de komende weken op iets wachten zonder te weten wat dat is. Maak zo min mogelijk veronderstellingen en volg je intuïtie. Afspraken en contracten kunnen worden afgezegd, verbroken of uitgesteld.

BOOGSCHUTTER

Plannen voor een uitstapje kunnen op het laatste moment in de ijskast belanden of in de war worden gegooid. Dat kan wel eens goed uitkomen als je er toch al niet voor in de stemming was. Aanvaard aangeboden excuses.

STEENBOK

Houd de komende weken rekening met problemen met apparaten of machines. Ook uitstel van een toegezegde promotie of salarisverhoging is mogelijk. Het is zinloos om klanten, leveranciers of relaties onder druk te zetten.

WATERMAN

Je kunt gefrustreerd raken door de schijnbaar trage wijze waarop je de maatschappelijke ladder beklimt. Maar als je nog wat geduld hebt, kunnen jouw omstandigheden binnenkort veranderen. Stel je in elke situatie flexibel op.

VISSEN

Wees vastberaden in je opstelling om iemand, die je probeert de pas af te snijden, te overheersen. Artiesten zullen de komende dagen geïnspireerd zijn. Houd je bezittingen goed in de gaten; verlies zou je veel hoofdbrekens bezorgen.

