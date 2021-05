Femke (44) had seks met de man van haar beste vriendin

„Het was een soort vriendschappelijke knuffel, maar het zette mij op dat moment in vuur en vlam.” Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Femke (44). Zes jaar geleden belandde ze met de man van een van haar beste vriendinnen in bed. Daar heeft ze tot op de dag van vandaag enorme spijt van. „Wat ik heb gedaan, heeft heel veel kapot gemaakt.”