Lily (70): ’Ik kan mijn leeftijd haast niet uit mijn mond krijgen’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Heel eerlijk? Ik voel me nog steeds twintig jaar oud. Ik kan mijn echte leeftijd haast niet uit mijn mond krijgen. Het past gewoon niet bij mij. Ik voel me zó veel jonger. Afgelopen weekend werd ik tijdens een fotoshoot nog gecomplimenteerd met mijn jeugdige uitstraling. Meestal schatten mensen mij rond de vijftig. Een groot compliment, maar ik moet er ook hard voor werken. Ik eet gezond, doe elke dag aan krachttraining en slaap voldoende.”

Heb je een beautygeheim?

„Doe waar je gelukkig van wordt en trek je niks aan van de meningen van anderen. Ik vind het heerlijk om me mooi te kleden. Ik ben vooral dol op jurkjes. Sommigen zullen zeggen dat je na een bepaalde leeftijd geen korte jurken of rokken meer kan dragen, maar ik vind dat nonsens. Af en toe voel ik me net Connie Witteman. Zij doet en draagt ook gewoon wat ze zelf wilt. Daar heb ik bewondering voor.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn energieke uitstraling, ik word ook wel het pingpongballetje genoemd. Ik vind het heerlijk om bezig te zijn en zit eigenlijk nooit stil.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben met niets ontevreden. Waarom zou ik? Ik ben nog gezond en dat is het allerbelangrijkste. Mijn moeder is op haar 58e overleden aan borstkanker. Dat heeft ontzettend veel indruk op me gemaakt. Sindsdien realiseer ik me maar al te goed dat het leven gevierd moet worden. Je moet blij zijn met wat je hebt. Het is zonde om je tijd te verdoen aan onzekerheden.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, al vind ik dat moeilijk om met zekerheid te zeggen. Ik hoop namelijk nog heel wat jaartjes mee te gaan. Er is nog zoveel meer dat ik wil bereiken. Ik zou het bijvoorbeeld fantastisch vinden om weer te werken. Ik heb een paar leuke sollicitaties lopen. Wellicht dat ik als gastvrouw of reisleidster aan de slag kan. Het salaris is voor mij onbelangrijk. Ik hoef er eigenlijk niks aan te verdienen. Ik wil er vooral plezier uithalen.”

Wat houdt je jong?

„Leergierig zijn. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van wat er speelt en dat je meegaat met de tijd. Een hoop ouderen zetten zich af van de digitale revolutie, maar ik zit gewoon op Instagram en allerlei andere social media-kanalen.”

Heb je een levensles?

„Pluk de dag en bekijk alles met een goede dosis humor. Je kunt elke dag in je joggingbroek op de bank zitten, maar je kunt er ook voor kiezen om het avontuur aan te gaan. Uiteindelijk krijg je daar veel meer energie van.”

