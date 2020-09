Jetske van den Elsen Ⓒ Fotografie STIJN GHIJSEN

Als er iemand is die álles over buren en burenruzies weet, is het presentatrice Jetske van den Elsen (48). Sinds 2007 presenteert ze De rijdende rechter. Aan stoppen denkt ze nog lang niet, maar mocht het ooit gebeuren dan wordt ze… kok.