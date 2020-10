Daghoroscoop 26 oktober

VANDAAG JARIG

Financieel ziet het er gezond uit; u zult uw geld op een plezierige manier verdienen en kunt geluk hebben met speculeren. U kunt kwaliteiten ontwikkelen die u van nature niet hebt. Een ouder die zeer betrokken is bij uw liefdeleven en dat goed bedoelt, kan echter voor instabiliteit zorgen.

RAM

Een geschikte dag om actief te zijn, zo niet fysiek, dan in ieder geval mentaal, anders kunt u een of ander voordeel mislopen. Brand de kaars echter niet aan twee kanten. Goed luisteren is en belangrijk principe dat u niet moet vergeten.

STIER

De sfeer lijkt onrustig en emotioneel. Blijf aan de veilige kant door op uw woorden te letten, charmant te zijn en u diplomatiek en tactvol te gedragen. Als u er toch in slaagt op iemands tenen te gaan staan, bied dan snel excuses aan.

TWEELINGEN

Een juridische kwestie die de afgelopen periode boven uw hoofd heeft gehangen kan eindelijk in uw voordeel worden beslist. Het zal u een zucht van opluchting ontlokken en u zult het glas willen heffen op uw goede gesternte.

KREEFT

Iedere activiteit op het gebied van werk of gezondheid zal voor extra kracht en inspiratie zorgen. Verminder de hoeveelheid rommel in huis door spullen naar een opkoper of de kringloop te brengen. Begin met een nieuw fitnessprogramma.

LEEUW

Mensen bij elkaar brengen zal u geen moeite kosten. Richt uw aandacht op het bereiken van het gewenste resultaat en u zult aan het eind van de dag tevreden zijn. Grijp thuis een kans om tot de kern van een raadsel door te dringen.

MAAGD

De kans die een nieuwe baan biedt kan u in een ander sociaal milieu doen belanden en de mogelijkheid om een trede hoger te komen. Een riskante investering kan een verrassend rendement opleveren waardoor u iets extra’s kunt doen.

WEEGSCHAAL

U hebt heel wat te doen en de dag zal niet over voldoende uren beschikken om alles wat op de agenda staat te volbrengen. Wat u echter voor elkaar krijgt zal voldoening schenken. Een geschikt moment om een studie te beginnen.

SCHORPIOEN

Vraag een familielid u het geld te lenen als een schuld u het leven zuur maakt met de maandelijks stijgende kosten die eraan verbonden zijn. Gaat u binnenkort verhuizen, selecteer dan tijdig wat u wilt meenemen en wat niet.

BOOGSCHUTTER

Creatieve mogelijkheden kunnen ontstaan uit chaotische omstandigheden. Wees niet bang om te experimenteren. Het eens worden over een ontwerp kan langer duren dan verwacht. Ga naar buiten als u zich onrustig voelt.

STEENBOK

Uw werkgever krijgt een gunstige indruk van u als u zich wijdt aan een moeilijke taak en deze ook voor elkaar krijgt. Houd wel rekening met afgunst van een collega. Let op uw gezondheid, zeker als een allergie u parten speelt.

WATERMAN

U kunt een gevoel van opluchting ervaren als er een zekere orde in uw leven terugkeert en de contacten verbeteren met degenen om wie u geeft. Maak er een ontspannen dag van als u uitgeput bent door recente gebeurtenissen.

VISSEN

Het zou plezierig zijn om de dag buitenshuis door te brengen. Misschien kunt u de tuin winterklaar maken of groenten en fruit invriezen of wecken. Ook zou u quiches of taarten kunnen bakken teneinde die in te vriezen.