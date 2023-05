’Ik schreeuwde dat ze de niet te vreten jackfruitspiesjes moesten opeten’

Vergeten groente

Evelien (39): „In mijn biologische groentepakket – altijd een verrassing wat je krijgt – zat rabarber. Ik wist dat de bladeren daarvan giftig zijn, dus ik maakte de stelen heel goed schoon, hakte ze fijn en maakte er met suiker en kruim een oventoetje van. Mijn broer en zijn vrouw kwamen die avond eten, ik diende het dessert trots op, ze namen een hap en spuwden die vrijwel meteen uit in hun servetjes. Mijn ’rabarber’ was in werkelijkheid uit de kluiten gewassen snijbiet en dat is dus echt walgelijk met suiker. Stomme vergeten groenten ook!”

Weer wat geleerd

Kim (62): „Als je je vijf maanden oude labradorpup met een rolladevormige buik tevreden in zijn mand ziet liggen, weet je dat hij dus blijkbaar tóch op het aanrecht kan komen.”

Alles apart

Selma (29): „De nieuwe vriendin – leuk, slim, knap – van mijn broer kan er niet tegen als de verschillende etenswaren op haar bord elkaar raken. Het liefst wil ze voor alles een apart bord of kommetje, maar omdat ze bij het eerste familiediner een goede indruk wilde maken, sorteerde ze eerst de erwtjes en worteltjes, couscous en kip die mijn moeder had gemaakt op haar bord. En ze gebruikte servetjes als extra bordje. We keken ademloos toe, deden alsof we het doodgewoon vonden en hebben er nog dágen over geroddeld.”

Keukendromen

Femke (43): „Ik heb een kast vol keukengadgets die je op de teleshoppingszender wonderen ziet verrichten. Een hele maaltijd op turbo gebakken én gestoomd in twaalf minuten! Slowcookers waar je niet naar hoeft om te kijken! Hakkende en snijdende multimirakels die je niet schoon hoeft te maken! Een ding waarmee je alleen een soort dikke omeletten kunt maken! Een elektrische minigrill waar net twee kipfiletjes in kunnen blakeren!

Ik trap er elke keer weer in. Niets doet wat het belooft. Mijn man noemt het de kast van de verloren keukendromen. Het ergste is dat ik niets durf weg te gooien, omdat het zoveel geld heeft gekost. Je denkt toch: op een dag heb ik die multicutter echt nodig.”

Kan nog best

Ilse (44): „Mijn moeder is al haar hele leven een ’moet kunnen’-kok die de uiterste houdbaarheidsdatum ’iets voor watjes’ vindt. Mijn broers en ik zijn aardig gehard in de jaren dat we thuis woonden, maar dat nam niet weg dat ik toch wat bezorgd was over de barbecuehapjes die ze had verzorgd en die overduidelijk al een tijdje in de zon stonden. Ik heb gezegd dat ik niet zo lekker was om er niet van te hoeven eten.

Het is een van de weinige keren dat ik tegen mijn moeder heb gelogen. Vreselijk, totdat iedereen om me heen ziek werd. Behalve mijn moeder natuurlijk, die is zelfs resistent tegen salmonella. ’Het kan niet het eten zijn, ik heb nergens last van!’ zei ze nog. En de rest maar boven de toiletpot hangen.”

Goede gastvrouw

Kim (47): „In mijn vriendenkring bevinden zich nogal wat mensen die van eten een soort religie hebben gemaakt. Wie niet glutenvrij, paleo of koolhydraatarm eet, is wel allergisch, antiplastic of vegan, en dan óók nog van het soort dat het allemaal biologisch wil hebben. De barbecue voor mijn verjaardag was dan ook een nachtmerrie, met al die dieetwensen.

Ik rekende een astronomisch bedrag af in de ecosuper, was uren bezig om paddenstoelen op iets van vlees te laten lijken en had keurig overal bij gezet wat waar in zat en wie wat kon eten. Tot mijn verbazing at de grootste zeurpiet (’Ik ben een bio-vegan en eet alleen volgens de seizoenen’) met smaak een hamburger van gewoon vlees met saus uit een plastic fles, op een kant-en-klaar broodje uit de supermarkt.

Toen ik haar daar op attent maakte, haalde ze haar schouders op: ’Maak je niet druk, één keer zondigen moet kunnen.’ Ik had al een paar wijntjes op en heb toen dreigend gezegd (oké, geschreeuwd) dat ze allemaal hun peperdure, niet te vreten jackfruitspiesjes moesten opeten, omdat ik er niet mee wilde blijven zitten. Ik ben er niet trots op, maar ik had er ook geen spijt van.”

Je moet er even bijblijven

Linda (35): „Het begon met een pan rijst die was drooggekookt omdat ik intussen even iets anders was gaan doen. Keuken vol met walm! De gloeiendhete pan zette ik in paniek op het aanrecht voordat ik de ramen opende om de stank weg te krijgen. Dat leverde een indrukwekkende ronde brandvlek op. Pan buitengezet om af te koelen, zonder te bedenken dat het tuinkleed van kunststof was. Dat smolt even later vast aan de pan. Pan en kleed zijn in de vuilnisbak verdwenen. Terwijl ik snikte om álles, bestelde mijn man schuddend van het lachen een pizza.”

Vesuvius

Eslem (40): „Hoed voor het blik tomatenpuree dat een beetje bol staat. Zodra de blikopener erin ging, spoot de puree eruit als een soort vulkaanuitbarsting. Ik zat helemaal onder, mijn man kwam binnenhollen en wilde het alarmnummer al bellen. Dát was niet nodig. Wel hebben we een muur en het plafond opnieuw moeten laten witten – de vlekken gingen er met geen mogelijkheid meer uit.”

Brandgevaar

Chantal (51): „Ik ben niet zo handig in de keuken. Pannen koken droog, satéstokjes vliegen in brand. Mijn man noemt mijn aangebrande aardappelen heel lief ’extra knapperig’. Mijn pubers zijn minder empathisch, zij noemen onze rookmelder ’de etensbel’.”

Cornedbeef

Agnés (56): „Omdat we erg op de kleintjes moeten letten, zat ik in mijn maag met het etentje dat vrienden nog van ons tegoed hadden. Zij gaan veel uit eten en denken dat bij ons ook nog altijd de Wagyu steaks in de koelkast liggen. Mijn oma is Hongaars, dus ik heb er een thema-avond omheen verzonnen. Fruitsoep van fruit uit blik, paprikasalade uit een pot en het klapstuk van de maaltijd was een soort goulash gemaakt van cornedbeef uit blik. Ze vonden het heerlijk, terwijl we voor nog geen drie euro per persoon hadden gegeten! Ik schaamde me zo dat ik de verpakkingen diep onder in de rolemmer heb verstopt.”

Moeilijke maag

Daniëlle (59): „Ik bestelde het achteloos tijdens een vakantie in Frankrijk, omdat gésiers zo lekker klonk. En er stond salade bij, dus iets lichts zou de beste keuze zijn voor mijn lastige maag en darmen. Daar kon ik me geen buil aan vallen. Wel dus. Er bleken allemaal stukjes vlees in de salade te zitten.

Ik vroeg wat het was en de ober maakte gebaren met z’n armen, waarna ik begreep dat het kip moest zijn. Maar dit was geen wit vlees en het smaakte al helemaal niet naar kip. Google leerde me dat het kippenmaagjes waren. Ik dacht dat ik spontaan over m’n nek zou gaan! Ik heb mijn bord doorgeschoven naar mijn man en al het brood op tafel maar opgegeten. Kippenmaagjes… hoe verzin je het.”

Stormloop

Jamila (44): „Als je acute hysterie wilt ontketenen, moet je tijdens een barbecuefeest een wespennest ontdekken bij kribbige bewoners die niet tegen visite kunnen. Er ontstond meteen een stormloop van paniekerige mensen naar binnen. We zaten uiteindelijk met z’n drieëntwintigen in een woonkamer van een klein eensgezinswoninkje. Had ik al gezegd dat het 36 graden was?”

Eten met pootjes

Tineke (47): „Ik moest het bedrijfsuitje regelen. Collega’s hadden al aangegeven dat ze geen teambuildingstoestanden wilden, dus ik kwam uit op een surprise-proeverij binnen het budget. Iedereen houdt van eten en drinken, geen ongemakkelijke toestanden, dacht ik. Totdat de cateraar na drie rondjes opgewekt kwam vertellen dat we ’sprinkhanenhapjes op een bedje van meelwormen’ hadden gegeten.

Daar had-ie beter even mee kunnen wachten tot het einde van de proeverij, want niemand had daarna nog trek in de volgende gang. Ik voelde me rot tegenover de cateraar, want het was best lekker, maar ook tegenover mijn collega’s, want die dachten allemaal dat ik een grap met ze wilde uithalen . Je begrijpt, ik zit niet meer in de feestcommissie.”

Vitaminestrijd

Sanae (53): „Mijn zoon was altijd al een moeilijke eter en zit nu als puber in een fase waarin hij zelf uitmaakt wat hij wel en niet naar binnen werkt. Hij eet vooral cornflakes met appelsap en sinaasappelsap (’uit een pak, geen pulp’) en haat warm eten. Het enige wat hij lust, is macaroni met boter en kaas. Ketchup noemt hij groente. Het druist tegen al mijn principes in, maar ik verpulver tegenwoordig weleens stiekem een multivitamine in zijn ontbijtsapje met chocopuffs. In sinaasappelsap verdoezel je het ’t best, voor wie ook met zo’n kind zit.”

Hete hap

Mariska (56): „In mijn studententijd deelde ik een huis met vijf andere meisjes, van wie eentje een dominante pestkop was. Ze stal je eten, ze sliep met je vriendje, ze kotste de gang onder en ruimde het niet op, en ze had van onderling stoken haar dagbesteding gemaakt. Op een avond had ik Indisch gekookt en waarschuwde ik dat het best pittig was.

Miss Grote Bek tetterde meteen dat ik niet zo moest miepen en schepte een eetlepel (!) uit het potje zelfgemaakte sambal dat ik van mijn tante had gekregen. Bij mij in de familie zijn we wel wat gewend, maar zelfs wij gebruiken nooit meer dan een mespuntje. Ze kreeg een knalrood hoofd en begon uiteraard te schelden. Hete peper blus je met rijst, brood of melk. Ik heb niets gezegd toen ze grote slokken water nam. Yep, daar wordt het alleen maar erger van. Geen spijt van. Vreselijk mens en ze was gewaarschuwd.”

