Loes heeft diabetes type 1: Het spontane is eraf

Loes en haar twee kinderen. Ⓒ Foto: Maria Stijger

De een doet z’n best om minder te snoepen, de ander moet soms juíst een reep eten omdat hij/zij anders flauwvalt. Loes Heijmans (37) is moeder van twee kinderen en heeft diabetes type 1. Zij merkt dat er nog veel onwetendheid is over deze ziekte.