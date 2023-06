Daghoroscoop 7 juni - Sterrenbeeld Vissen: Waak voor emotionele drama’s!

VANDAAG JARIG

Jouw liefdeleven kan een verandering ondergaan. Je zult meer openstaan voor een experiment en minder willen vasthouden aan jouw conservatisme. Je zal je aangetrokken voelen tot mensen met prestige en macht, waardoor je via je baan een nieuwe, avontuurlijke relatie kunt beginnen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Pak jouw activiteiten en zakelijke communicatie zo praktisch mogelijk aan. Een geschikt periode om zaken die met je gezondheid te maken hebben te regelen, een persoonlijke lening of hypotheek aan te vragen, of loonsverhoging.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Let goed op jezelf als jouw immuunsysteem niet 100% is. Kijk in je agenda en kies prioriteiten. Kun je iets uitstellen? Doe dat dan. Eet gezond, gebruik geen drugs en alcohol en ga naar een restaurant als je geen zin hebt om te koken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Je kunt wat nerveus zijn door verplichtingen of de druk van je baan. Probeer gedurende de dag te ontspannen en zorg ervoor dat er vanavond iets te lachen zal zijn. Sport, ernaar kijken of er aan deelnemen, is fijn om stoom af te blazen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Je kunt emotioneel zijn en alles wat mensen tegen jou zeggen verkeerd opvatten. Richt, voor je anderen beschuldigt, de spotlight eerst op jezelf. Je kunt geneigd zijn je te goed te doen aan alcohol en overvloedig eten. Pas op.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Een bed van inferieure kwaliteit draagt niet bij tot een goede nachtrust. Investeer, in jouw eigen belang, in een nieuw matras of kussen. Een goed moment om nieuwe gedragsregels te implementeren en te stoppen met oude gewoonten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Jouw zelfvertrouwen kan je in de steek laten als je onbekend gebied betreedt. Vraag advies aan een professional en modder niet zelf wat aan. Ben je verliefd, dan kun je onzeker - en daardoor onrustig - zijn omtrent de intenties van de ander.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Ook als jouw energie te wensen overlaat, kun je een gevoel ervaren van toenemende stabiliteit. De kosmos bezorgt jou een verstandig inzicht en vermindert de neiging je in situaties te storten zonder eerst de consequenties te onderzoeken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een nieuw project kan groen licht krijgen. Twijfel over de financiering zal afnemen nu goedkeuring waarschijnlijk is. Wees niet zelf jouw ergste vijand door alleen maar te denken aan wat er allemaal mis kan gaan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Met een gezond oordeel, behoorlijk geheugen en een dosis logica kan dit een productieve dag worden. Aandacht voor details zal winst opleveren. Benader jouw taken weloverwogen om toekomstige problemen te voorkomen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Onenigheid op het werk of met familie of vrienden kan noodzakelijk maken dat je jouw ideeën en opvattingen moet verdedigen. Deze test kan twijfel aan jouw kant blootleggen. Een ontspannen vaartochtje zou je goed doen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

De beste manier om spanning af te weren is door te blijven werken en verder te ploeteren. Door kalm en koel te reageren als stress toeslaat, laat je anderen zien dat zij op jou kunnen rekenen en vertrouwen in moeilijke tijden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Weinig realistische dromen kunnen ontaarden in emotionele drama’s. Kijk nog eens naar plannen als een verbouwing jouw budget overschrijdt en voor huiselijke onrust zorgt. Getroost je een opoffering die gemoedsrust oplevert.

