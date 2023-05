’Thuisonderwijs? Ik gun kinderen klasgenootjes’

Holistische levensovertuiging

In 2013 gingen er 575 kinderen niet naar school. In 2020 waren dat er 1771. Deze kinderen zijn vrijgesteld van leerplicht op grond van richtingsbezwaar; ouders kunnen in de buurt geen school vinden die aansluit bij hoe ze in het leven staan. Het zal niemand verbazen dat dit veelal ouders met een holistische levensovertuiging zijn. Ouders die de dag liever beginnen met een yogales dan een kringgesprek.

Hoogbegaafd

Ik heb ze in de afgelopen jaren met enige regelmaat geïnterviewd, thuisschoolouders, en je kunt er negen van de tien keer alle clichés op loslaten. Kind heeft veel meer nodig dan de gemiddelde school kan bieden. Ouder wil alle aandacht voor de individuele ontwikkeling en persoonlijke interesse van het kind. Ouder zit tot over de oren in de wereld van natuurgenezers of andersdenkenden. Kind is hoogbegaafd, hypergevoelig, waanzinnig getalenteerd en vooral: zielsgelukkig – opdat wij niets anders denken.

Voetstuk

Het zal ongetwijfeld dat deze ouders het beste met hun kind voorhebben, ze uitten zich in elk geval bloedfanatiek als je hun keuze bekritiseert. Het probleem is alleen: ze hebben het aller, aller, állerbeste met hun kind voor en daarmee is al het andere ongeschikt of zelfs slecht. Geen school voldoet aan hun standaard en daarmee krijgt het kind al op heel jonge leeftijd het signaal dat het zich nooit eens hoeft aan te passen: Nee, ga jij maar op dat voetstuk staan, daar zit de wereld op te wachten.

Eenwielers

Ik las vanmorgen over een meisje dat thuisonderwijs krijgt en erg geïnteresseerd is in eenwielers. Daar wordt het onderwijs op afgestemd; balanceren wordt verbonden aan natuurkunde en onderhoud aan handvaardigheid. Laat het mijn 9-jarige dochter niet horen. Haar interessegebied speelt zich al jaren volledig af op paarden. Als ze hoort dat je in plaats van de schoolbanken ook in de wei bij haar pony klaargestoomd kan worden voor de maatschappij, krijg ik haar echt nooit meer bij de manege weg.

Leerplicht

Een kind heeft in mijn ogen recht op omgang met klasgenootjes, daar leert het zo ontzettend veel van. Een kind leert ook van leren van een professional. Van even niet alle aandacht krijgen, maar op je beurt wachten. Van nu eens een paar uur niet doen wat jij per se wil, maar wat nodig is. Thuisonderwijs zal zeker in veel gevallen prima uitpakken, maar we hebben niet zomaar de leerplicht ingesteld.

Stokbrood

Thuisonderwijs onttrekt kinderen aan de radar, we hebben allemaal de kinderen van Ruinerwold nog op het netvlies staan, of niet? En thuisonderwijs werkt ook nog meer ongelijkheid in de hand. Probeer jij maar eens een dagje later van vakantie terug te komen, zonder dat je de hete adem van leerplichtambtenaar in je nek voelt. Geef je thuisonderwijs, kun je er tussenuit wanneer je wil. Lekker een week eenwieleren in Zuid-Frankrijk, bijvoorbeeld. Leert zo’n kind meteen hoe je een stokbrood in het Frans noemt.

Nieuwe generatie

Nederland telt 6581 basisscholen. Keuze te over en misschien moet je dan inderdaad even in de auto zitten, maar héy; als je thuisonderwijs kunt geven, kan dat ritje er qua tijd ook wel vanaf, toch? Ik gun ieder kind samenzijn met andere kinderen en ik gun de maatschappij niet een nieuwe generatie die werkelijk denkt dat alles om hen draait. Maar ik zal vast iedere vorm van nuance missen en eens met een thuisgeschoold kind moeten praten; uiteraard zouden die NOOIT naar een normale school willen. (Aldus papa en mama.)”

