Wie is verantwoordelijk voor alcoholgebruik: leerling, ouders, mentor of het restaurant?

Ziekenhuis

De minderjarige leerlingen van de examenklas waren in een restaurant waar ze naar verluidt alcohol mochten drinken. Het restaurant zelf ontkent dit. Voor één leerling werd de alcohol te veel, waardoor zijn maag leeggepompt moest worden in het ziekenhuis. De mentor die bij het etentje was, is direct ontslagen. Echter vinden de ouders dat de verantwoordelijkheid niet bij de mentor ligt, maar bij het restaurant.

Schuld

De ouders schreven in een brief aan de school: „Door de leerlingen werd er geïnitieerd deze periode af te sluiten met een etentje en stoom af te blazen. Het is absoluut vervelend wat er is gebeurd die avond. Wij vinden alleen dat de mentor hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gehouden.” Ze vinden dat het restaurant de schuld heeft, omdat die in hun ogen geen alcohol had mogen schenken aan de minderjarigen.

Directeur Marketing & Communicatie Marc van Zanten van de scholenorganisatie is het hier niet mee eens. Hij beweert dat de mentor beter toezicht had moeten houden en dat ouders hier ook op moeten kunnen rekenen. „Deze leraar had het niet zover mogen laten komen.” Maar is het ontslaan van een mentor de juiste straf? Denk alleen al aan het lerarentekort in Nederland.

Ouders of leerling

Een andere mogelijkheid is dat de schuld bij de ouders ligt, gezien de ouders nog verantwoordelijk zijn voor hun minderjarige kind. Aan de andere kant waren zij er niet bij en is de leerling zelf tot actie van het drinken van alcohol overgegaan, waardoor je ook zou kunnen stellen dat de verantwoordelijkheid bij hem ligt.

Op Twitter worden er volop meningen gedeeld over wie de verantwoordelijkheid draagt in zo een situatie.

Anja vindt het onterecht dat de mentor is ontslagen.

Deze twitteraar vindt dat de verantwoordelijkheid bij de leerling zelf ligt.

Patty vindt het überhaupt niet zo een groot probleem.

Deze twitteraar vraagt zich af of de leerlingen de alcohol misschien zelf hebben meegenomen.

Maaike vindt dat de mentor beter had moeten opletten.

Praat mee

