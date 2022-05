Samenwonen

„Zeventien jaar geleden werden we smoorverliefd op elkaar. Woest aantrekkelijk vond ik hem: hij was heel gevoelig en super rock and roll. Voor avontuur moest ik bij hem zijn. We gingen al snel samenwonen, zoals stellen dat ’horen’ te doen. Hij was daar beter in dan ik, ik vond het lastig om me af te sluiten. Gelukkig waren we allebei vaak weg, dat maakte het makkelijker. Af en toe knalden we de tent uit, maar dan ging één van ons een paar dagen ervantussen en was het weer goed.

Ruzie

Toen ik zwanger bleek, waren we beiden dolgelukkig. Dit was hét moment om onze ego’s aan de kant te schuiven. Natuurlijk hoorde ik wel dat stellen elkaar kwijtraken tijdens die tropenjaren. Dat je wordt geleefd. Ook wij kregen steeds vaker ruzies over werk, onze agenda... op een gegeven moment over alles. Niet leuk voor ons, vreselijk voor ons kind Pip.

De liefde was niet weg, maar het werkte niet meer tussen ons. We gingen uit elkaar. Al waren we nooit ’gewone’ exen. Een vriendin wees me erop dat het gek was dat hij me nog steeds soep kwam brengen als ik ziek was, dat ik hem direct belde toen mijn moeder overleed, en hij mij na een auto-ongeluk. Na een jaar beseften we dat we nog altijd stapelgek op elkaar waren, maar gewoon meer ruimte nodig hadden.

Latrelatie

Sinds we latten is onze relatie beter dan ooit, ik ben zelfs verliefder op hem dan zeventien jaar geleden! Ons geheim? We spreken alleen af als we daar allebei zin in of ruimte voor hebben. Dat maakt ’t veel gezelliger en zo staan we meer open voor elkaar. Wanneer we ervoor kiezen samen te zijn, gaan we romantisch op date of doen we iets leuks met z’n drietjes.

Iedereen om ons heen is blij dat we weer samen zijn, al zijn er ook mensen die er niet aan kunnen wennen dat wij niet samenwonen. Vertellen we ’vreemde’ mensen over onze constructie, dan reageren vrouwen meestal met: ’Dat lijkt me heerlijk.’ En dat is het ook: latten laat de liefde stromen!”

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.