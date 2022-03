’Mijn ex maakt een kloon van mij’

Mijn ex en ik zijn al ruim zeven jaar uit elkaar en hebben allebei inmiddels vrede met de situatie. Dat was een paar jaar terug wel anders. Omwille van onze drie puberende kinderen probeerden we het zo beschaafd mogelijk te houden maar we konden elkaars bloed wel drinken. Hij het mijne omdat ik hem verlaten had voor een andere man, waar ik nu nog steeds mee ben overigens. Ik het zijne omdat hij er alles aan deed om mijn leven zo afschuwelijk mogelijk te maken.

Hij dwarsboomde alles wat met onze scheiding te maken had. Verscheen niet bij de mediator, betaalde niet mee aan de kosten voor de kinderen en was al helemaal niet van plan om ons gezamenlijke huis te verlaten of mij uit te kopen. Maar daar kwam allemaal verandering in toen hij een jaar of drie geleden een nieuwe vriendin kreeg. Onze kinderen waren meteen dol op haar en hij leek eindelijk een beetje rust te krijgen.

Hij was in ieder geval bereidwilliger en ineens kon alles wel geregeld worden. De scheiding kwam erdoor, we verkochten het huis en ook het ouderschapsplan ging eindelijk van kracht.

Zijn nieuwe vriendin had zelf een zoontje van zes en ze trok al snel bij mijn ex in huis.

Hetzelfde outfitje

De eerste keer dat ik haar zag, viel me op dat ze ergens wel op me leek. Zelfde lengte, lichaamsbouw, lach en oogopslag maar qua kleding was het nogal een grijze muis.

’Papa vraagt waar jij ook al weer dat jurkje voor je veertigste verjaardag had besteld?’, vroeg mijn dochter op een gegeven moment. Ik dacht er verder niets van, tot ik een maand later de nieuwe vriendin in hetzelfde outfitje zag lopen als ik toen. Zou mijn ex daar iets mee te maken hebben?

Op een feest een paar maanden daarna kwam hij met haar aan zijn arm binnen. Ze straalde en zag er geweldig uit. Ik kon echt niet anders zeggen. Toen we samen in de rij voor het toilet stonden, complimenteerde ik haar met de prachtige hakken die ze droeg. „Die heb ik van R. gekregen. Hij kan echt zo goed shoppen voor me. Lief hè!” Heel lief natuurlijk. Wel apart dat het precies dezelfde schoenen waren die ik jaren geleden ook van hem kreeg.

Zus

Uiteindelijk heel simpele zwarte pumps maar dusdanig kostbaar dat ik er toentertijd nogal over twijfelde. Mijn ex gaf ze me toen voor mijn verjaardag. Terwijl ik achter haar in de rij stond, bestudeerde ik haar haar. Het was net wat blonder dan voorheen, zoals het mijne, en de manier waarop het opgestoken was, leek op de manier waarop ik dat zelf ook vaak deed. Als je niet beter zou weten, zou je denken dat het mijn zus was.

Later die avond, toen iedereen een beetje aangeschoten raakte en loslippiger werd, biechtte een gezamenlijke vriend op dat hij blij voor ons was. Blij dat mijn ex en ik eindelijk samen in een ruimte konden zijn zonder elkaar de tent uit te vechten. ’En nu zijn vriendin zich ook wat beter was gaan kleden op zijn verzoek, is hij helemaal blij met haar.’

Hoorde ik dat nou goed? Wat zou ik daar van balen zeg, als mijn vriend me langzaam maar zeker aan het transformeren was in zijn ex-vrouw.

Tijgerprint

Het toppunt maakte ik recent mee. Ik werd in de kroeg aangesproken door een vage kennis met de mededeling dat hij het zo leuk vond dat mijn ex en ik weer bij elkaar waren. Mijn ontkennende reactie verbaasde hem enorm. Hij had ons toch echt samen op de golfbaan gezien. „Ik zou toch zweren dat jij het was. Jij hebt toch die grappige regenjas met een tijgerprint?” Ja, die heb ik zeker. Maar dat golfen gaf ik al jaren geleden op, net als die ex. Maar hij heeft mij duidelijk nog niet losgelaten en maakt zijn eigen kloon.

