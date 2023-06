Pak uit met pizza met asperges en geitenkaas

Ingrediënten pizza asperges

10 asperges

extra vergine olijfolie

100 g mozzarella

100 g zachte geitenkaas

peper en zout

1 bol pizzadeeg van 230/250 g**

Bereidingswijze pizza asperges

In Italië worden bij voorkeur groene asperges gebruikt, maar de witte van hier kunnen ook! Neem de asperges en snijd er de toppen af. Breek de harde onderkant van de asperges af. Gebruik een dunschiller om de asperges te schillen en snijd ze in stukken. Doe de asperges in kokend gezouten water tot ze zacht zijn (ongeveer 7 minuten). Giet af en spoel onder koud water. Gebruik een staafmixer om er puree van te maken. Breng op smaak met peper en laat afkoelen.

Rek de pizzadeegbal uit tot een pizzabodem. Verdeel de aspergepuree over de bodem, maar laat een randje van 2 centimeter vrij. Verdeel de mozzarella en geitenkaas over de pizza. Leg de toppen van de asperges erbovenop en besprenkel met wat olijfolie. Bak in een voorverwarmde oven op 240 °C in 8 tot 10 minuten gaar. Haal uit de oven en kruid af met zout en versgemalen zwarte peper.

Ingrediënten deeg

** Zelf een eenvoudig deeg maken:

500 g water op kamertemperatuur

5 g droge gist of 15 g verse gist

900 g middelsterke 00-bloem - 220w - proteïnegehalte 11%

30 g zout.

Bereidingswijze deeg

Doe het water in een kom en voeg de gist toe. Mix gedurende enkele minuten. Voeg nu de helft van de bloem toe, mix 5 minuten en voeg dan de andere helft toe. Pas als alles is gemixt, voeg je het zout toe. Mix nog een minuut of tien goed door. Neem het deeg, plaats het op een schoon werkoppervlak en dek het af met plasticfolie. Laat een halfuur rusten. Dan vorm je ballen van 230 à 250 gram, naargelang de gewenste grootte van de pizza. Dek de pizzaballen af met plasticfolie om ze de tijd te geven om te fermenteren, tussen de 4 en 10 uur. Wat ook kan, is ze een nog langere fermentatietijd te geven, tot 24 uur in de koelkast op 4 °C.

