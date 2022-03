Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Nikki (46) leeft van 50 euro per week: ’Het is niet altijd makkelijk’

Door Sabine Leenhouts Kopieer naar clipboard

„Mensen snappen soms niet dat je liever een brood voor je kinderen koopt dan tampons. Je brengt als moeder soms offers, maar dat doe je gewoon.” Ⓒ Michel van Bergen

In Nederland leven 400.000 vrouwen onder de armoedegrens en een op de tien vrouwen en meisjes heeft vaak niet eens genoeg geld om menstruatieproducten te kopen. Ook voor Nikki Revales (46) is dit een probleem. Ze zit in de schuldhulpverlening en moet rondkomen van vijftig euro per week. De financiële ellende duurt inmiddels al twintig jaar.