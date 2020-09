’Mijn dochter (8) wil een smartphone’

„Ik vind het volslagen onnodig dat een kind van 8 met een smartphone rondloopt”, schrijft Suzan. „Wat mij betreft komt zo’n ding er dus voorlopig nog niet in. Het idee dat ik geen controle heb over wat ze ziet en doet op die telefoon, en over wat ze allemaal stuurt en aan wie beangstigt me. Ik wil er niet aan. Toch zie ik ook de teleurstelling bij mijn dochter: bijna al haar vriendinnetjes hebben een smartphone. Hoewel ik volledig achter mijn eigen standpunt sta, ben ik ook bang dat ze door mijn besluit wordt buitengesloten. Wat als vriendinnen wel met elkáár kunnen appen, en niet met haar? Straks pakt dat uiteindelijk schadelijker uit dan wanneer ik haar wél haar gang laat gaan op een smartphone.”

Verschuiving

De wens van Suzans dochter is niet verrassend, stelt pedagoog en ontwikkelingspsycholoog Krista Okma. „Het verbaast me niets. Kinderen komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met mobiele telefoons. Waar het vroeger de opvatting was dat de middelbare school vroeg genoeg was om eraan te beginnen, verschuift dat steeds verder naar voren, naar de laatste jaren van de basisschool.”

En daar valt best wat voor te zeggen, vindt Krista, hoewel ook zij 8 jaar wel erg jong vindt voor een smartphone. „Het is dus ten eerste wel heel belangrijk om te analyseren of je kind er wel aan toe is. Houdt ze zich makkelijk aan de afspraak of loopt ze de kantjes er nog een beetje vanaf? Het je een goede vertrouwensband met je kind? Komt ze naar jou toe als er iets mis is of als ze hulp nodig heeft, of weet je eigenlijk niet zo goed wat zich in haar leven afspeelt? Stel namelijk, dat er iets naars gebeurt, of ze krijgt een vervelend bericht, durft ze jou dan op tijd in te schakelen?”

Ontvankelijk

Het is dus niet per se een no go, een smartphone op 8-jarige leeftijd, maar het is wel belangrijk om een vinger aan de pols te houden. „Wat dat betreft is dit juist een handige overgangsfase. Op deze leeftijd zijn kinderen nog ontvankelijk voor de uitleg en regels van ouders, waardoor je het smartphonegebruik op een rustige manier kunt opbouwen. Anders dan tijdens de pubertijd, als de hele social media-wereld erbij komt, gaat het bij jongere kinderen voornamelijk nog om WhatsAppen en spelletjes spelen. Dat kun je heel goed monitoren. Zo kun je downloadrestricties instellen die ervoor zorgen dat jouw toestemming vereist is voordat bepaalde apps gedownload kunnen worden.”

Niet stiekem

„Ook het appgedrag van je kind kun je in de gaten houden door hier afspraken over te maken. Je kunt bijvoorbeeld bespreken dat je graag (in het begin) nog even meekijkt en dat jullie eens per week samen even alles doornemen. Ik leg de nadruk daarbij op ’samen’, want hoe jong je kind ook is, hij/zij heeft het recht op zijn/haar privacy. Ga dus niets stiekem doen! Leg je kind uit dat dit niet per se is om alles te controleren, maar om te helpen en mee te kijken of alles wel goed gaat. Kinderen kunnen soms behoorlijk onhandig zijn in hun communicatie, en op een app komt alles natuurlijk nog makkelijker bot over, terwijl ze dat niet zo bedoelen.”

Verwachtingen scheppen

Krista raadt aan om je als ouder goed te laten informeren, bijvoorbeeld door andere ouders. „Ik ken een voorbeeld van een kind dat op zeer jonge leeftijd social media-accounts had aangemaakt zonder dat de ouders daarvan wisten. Dat wil je niet. Een smartphone mag, maar sociale media zijn voor een kind van 8 echt nog een brug te ver. Het is daarom ook goed om vooraf aan je kind uit te leggen wat wel en niet mag en zo hun verwachtingspatroon op orde te brengen. Soms wordt een smartphone daar zelfs ineens minder interessant door; bijvoorbeeld wanneer ze voor ogen hadden dat ze ongelimiteerd (stiekem) konden gamen.”

Los van de vraag of een smartphone al dan niet een goede keuze is, benadrukt Krista dat het ook weleens goed is om met je kind in gesprek te gaan over groepsdruk. „Waarom wil je kind eigenlijk een smartphone? Is dat omdat ’iedereen’ er één heeft? En is dat dan wel een reden om dat ook maar te willen? Zo werkt het natuurlijk lang niet altijd in het leven. Werk ook aan het zelfvertrouwen van je kind en geef mee dat hij/zij bijzonder is zoals hij/zij is, los van bezittingen of prestaties. Dat ze misschien geen smartphone hebben, betekent niet dat klasgenoten ze gelijk niet meer leuk vinden!”