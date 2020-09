Weekhoroscoop 37

Ram

Liefde: Hoe lang is het geleden dat jullie echt ouderwets hebben geflirt? Met elkaar? Plan een romantische date en laat hierbij de mobiele telefoons achterwege, dit is jullie moment!

Financiën: Op financieel gebied zit je even met de handen in het haar. Blijf kalm, het belangrijkste is dat je het overzicht bewaart en geen malle sprongen maakt.

Werk: Persoonlijk contact levert nu meer op dan een snel telefoontje of gesprek via de mail. Overdrijf het echter niet, het is echt niet nodig om Jan en alleman bij je thuis uit te nodigen of oude jongens krentenbrood met elkaar de kroeg in te duiken.

Persoonlijk: Besteed meer tijd aan jezelf en maak wat meer ruimte voor ontspannende bezigheden. En lichaamsbeweging!

Stier

Liefde: Je hebt de neiging je geliefde hier en daar wat te controleren en zijn of haar gangen na te gaan. Waarom ben je achterdochtig en heb je reden om dit te zijn?

Financiën: Stel je wat flexibeler op en maak je niet te druk als je een keer wat meer uitgaven hebt dan de andere keer. Volgende keer is het weer wat minder. Meer inkomsten zijn te verwachten dus voorlopig is er sowieso geen reden tot paniek.

Werk: Je carrière is deze week je eerste prioriteit. Bedenk je dat je je werk niet optimaal kunt doen als je niet in de eerste plaats voor jezelf zorgt. Goed eten, rusten en slapen.

Persoonlijk: Stel een bezoekje aan de huisarts of tandarts niet onnodig uit. Hoe spannend je het ook vindt, hoe eerder je gaat, des te eerder heb je het ook weer gehad.

Tweelingen

Liefde: Hoe zeer je ook probeert een pokerface te trekken, je partner prikt er direct doorheen. Bijkomend voordeel is dat hij of zij in bed ook aan een half woord genoeg heeft.

Financiën: Je kunt op een leuke manier wat extra geld verdienen Grote kans dat dit zelfs een reguliere bijbaan wordt.

Werk: Wees alert op hackers en virussen. Maak voor alle zekerheid back-ups van belangrijke bestanden op je PC, laptop of telefoon. Neem ook niet zomaar iedereen in vertrouwen, naast je digitale informatie is ook je intellectuele eigendom niet veilig momenteel.

Persoonlijk: Je geheugen is ijzersterk deze week. Waar jij zeker weet dat er iets op een bepaalde manier gebeurd of gezegd is, trekt iemand anders dit in twijfel. Gelukkig heb je bewijs in de vorm van een screenshot, foto of een kopie. Toch?

Kreeft

Liefde: Je zit lekker in je vel en dit straal je ook uit naar je partner. Je voelt je mooi en sexy en dat komt vooral omdat je ook mooi en sexy bént! Nu maar hopen dat je geliefde zelf ook wat meer initiatief neemt want die is op dit moment een klein beetje oenig op dit vlak.

Financiën: Je hebt alles goed in de hand. Juist omdat het eerder minder voorspoedig verliep op financieel gebied weet je nu heel goed hoe je het niet meer wilt.

Werk: Ook als je het niet eens bent met je werkgever of een collega, bereik je nu het meest door vooral vriendelijk te blijven. Ren jezelf ook niet voorbij, aan het einde van de week zou dit je wel eens lelijk kunnen opbreken.

Persoonlijk: Doe vooral de dingen die je echt leuk vindt. Alles wat je nu met tegenzin doet wordt geheid een teleurstelling.

Leeuw

Liefde: Hoewel je je geliefde nog steeds woest aantrekkelijk vindt neemt je seksuele drive de komende tijd wat af. Dit heeft niets te maken met je gevoelens voor je partner, maar alles met vermoeidheid en drukke bezigheden elders.

Financiën: Via vrienden of familie kun je nu een leuk extraatje verdienen. Wees wel wat voorzichtig in je uitgaven, er hangt je aan het eind van deze maand een flinke (onverwachte) kostenpost boven het hoofd.

Werk: Dit is hét moment om meer te netwerken. Blijf vooral jezelf en praat je opdrachtgevers of andere zakenrelaties niet naar de mond. Juist je persoonlijke visie en eerlijkheid worden nu zeer gewaardeerd.

Persoonlijk: Je lontje is wat aan de korte kant deze week. Laat je niet uit de tent lokken en maak je zelf ook niet druk om onbenulligheden.

Maagd

Liefde: Een onbekende toont meer dan gewone interesse in je. Dit zou wel eens de irritatie van je partner kunnen opwekken. Over je partner gesproken, deze week ontdek je iets over hem of haar wat je nog niet wist.

Financiën: Het kan geen kwaad om een duidelijke planning te maken voor de komende weken. Hoewel er geen moeilijkheden zijn te verwachten kun je best wat meer inzicht in je inkomsten en uitgaven gebruiken.

Werk: Durf jezelf wat meer te laten zien en wees niet bang om jezelf een beetje te promoten. Je bescheidenheid siert je maar het levert helaas geen nieuw of extra werk op.

Persoonlijk: Stop met het energie steken in projecten, personen of andere zaken die dit eigenlijk niet (meer) waard zijn.

Weegschaal

Liefde: Vat het niet direct persoonlijk op als je geliefde meer tijd alleen nodig heeft of gewoon even iets voor zichzelf wil doen. Aan het einde van de week komt vanzelf de passie terug in de slaapkamer.

Financiën: Een apparaat of gadget waar anderen normaliter een flink bedrag voor moeten neertellen krijg jij met een hele leuke korting of… misschien zelfs helemaal gratis via je werk of in de vorm van een cadeau.

Werk: Jouw kennis van zaken en creatieve blik kan je zomaar een groot compliment of zelfs een nieuwe opdracht opleveren. Samenwerken gaat helaas minder goed deze week, er is sprake van irritatie en wedijver.

Persoonlijk: Een gesprek met een goede vriend(in) kan zomaar een ware eye-opener tot gevolg hebben.

Schorpioen

Liefde: Er is wat spanning voelbaar en de kans dat er een bom barst is niet ondenkbaar. Probeer je in de ander te verplaatsen en te bedenken je wat jij in zijn of haar plaats nu fijn zou vinden.

Financiën: Hoewel de dingen nu nog wat onzeker zijn kun je de tweede helft van september een fijne opsteker verwachten. Meer inkomen, meer zekerheid en meer voorspoed is al naar je onderweg!

Werk: Dit is een perfect moment om een gesprek dat eerder niet zo lekker liep te hervatten of een idee dat eerder werd afgewezen na enige bewerking alsnog in te dienen. Kortom, het is de week van de tweede kans!

Persoonlijk: Maak plannen voor de lange termijn en durf hierbij hoog in te zetten. Waarom zou je bij voorbaat al concessies doen?

Boogschutter

Liefde: Aan het strand hebben jullie de beste gesprekken. De zee geeft rust en het gevoel van vrijheid om te zeggen wat je al een poosje op je hart hebt zowel in positieve als minder positieve zin. Jullie komen nu tot oplossingen; de golven nemen jullie problemen mee.

Financiën: Hoewel dit geen goede periode is om je werkgever te vragen om een loonsverhoging of te wachten tot je een nieuwe opdracht krijgt, is dit wél de week bij uitstek om zelf actie te ondernemen. Hard werken en goede service bieden is het devies.

Werk: Je leert veel van anderen door alleen maar te kijken wat zij doen en hoe ze het doen. Zien hoe anderen het aanpakken leidt tot nieuwe inzichten met betrekking tot jouw eigen werkzaamheden.

Persoonlijk: Je beseft je steeds meer dat geld niet gelukkig maakt. Het maakt de dingen makkelijker, maar waardering zit nog steeds in jezelf. Als iemand een ontevreden karakter heeft maakt een miljoen hem ook niet happy.

Steenbok

Liefde: Claimerigheid, bezitsdrang en jaloezie kenmerken de relatie momenteel. Dit kan een verhitte vrijpartij teweeg brengen maar ook een flinke woordenwisseling of rondvliegend servies. Een stormachtig weekje!

Financiën: Er bestaat een kleine kans dat je iets langer op betalingen moet wachten of er even een mailtje of telefoontje aan moet wagen om alsnog betaald te krijgen. Gelukkig blijkt de vertraging gebaseerd op een misverstand, alles komt goed.

Werk: Als je al een poosje op een plan hebt zitten broeden of gewerkt hebt aan een nieuw idee, is dit het moment om je werk voor te leggen aan iemand die jou hier verder mee kan helpen.

Persoonlijk: Waar het voor een grootschalige renovatie of verbouwing niet het ideale tijdstip is, is dit wel het uitgelezen moment om eens flink met de mop door je huis te gaan en je kasten op te ruimen. Chaos!

Waterman

Liefde: Wat je geeft krijg je terug. Hoeveel tijd en energie heb jij de laatste tijd in je relatie gestoken? Dit is een mooi moment om je geliefde te verrassen met iets waarvan je weet dat hij of zij dit helemaal geweldig zou vinden.

Financiën: Je financiën staan er momenteel niet al te rooskleurig voor maar gelukkig is het maar tijdelijk. Op dit moment kun je zelf niet veel meer doen dan voorzichtig zijn in je uitgaven.

Werk: Wat is haalbaar en wat niet? Voor je al je tijd en energie in een project steekt is het niet onverstandig om op een realistische manier je mogelijkheden in te schatten. De kans van slagen wordt groter als je uit je comfortzone durft te stappen!

Persoonlijk: Denk drie keer na voor je een discussie start of iemand je mening geeft. Dingen worden nu snel verkeerd opgevat waardoor iets onschuldigs kan uitgroeien tot een onnodige ruzie.

Vissen

Liefde: Het hoeft niet altijd een verjaardag of andere speciale gelegenheid te zijn om je geliefde wat extra aandacht te geven of in het zonnetje te zetten. Wat dacht je van een doodgewone doordeweekse maandag?

Financiën: Op financieel gebied is het verstandig om plannen te maken voor de lange termijn. Ga niet voor het snelle geld maar durf tijd en energie te investeren in een langlopend project of iets wat in elk geval duurzaam is.

Werk: Laat je niet afleiden door luidruchtige collega’s of zeurende mensen. Doe je ding en wijs anderen duidelijk doch tactvol erop dat het de sfeer absoluut ten goede komt als zij dit ook doen.

Persoonlijk: Een aandachtspuntje deze week: je vervalt langzaam in oude gewoontes die je eerder had afgeleerd. Probeer hier weer wat meer op te letten voor het hek straks (weer) van de dam is.