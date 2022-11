Sikandari raan nog nooit gegeten? Proeven maar!

Ingrediënten

2 kleine lamsbouten, elk van circa 1 kg

200 g ghee

Voor de marinade:

6 el roze himalayazout

3 el milde chilipoeder

4 el versgeperste citroensap

4 el gemberpuree

4 el knoflookpuree

2 el zwarte komijnzaad

4 grote Indiase laurierbladeren (toko)

3 stukjes kassiaschors van 2½ cm (toko of online via bijvoorbeeld kruidenkaravaan.nl)

120 ml moutazijn

Voor de masala:

½ tl komijnzaad

2 tl fenegriekzaad

1 stukje kassiaschors van 2½ cm

2 kruidnagels

2 groene kardemompeulen

1 el witte peperkorrels

1 tl kala namak (zwart zout)

Bereidingswijze

Stap 1. Maak met een mes een paar inkepingen aan beide kanten van de bouten en haal het vlees aan de bovenkant van elke bout los, zodat je wat marinade tussen het bot en het vlees kunt aanbrengen. Wrijf het roze zout en het chilipoeder uit over het vlees.

Stap 2. Leg de bouten in een stevige braadslee die je ook op het fornuis kunt gebruiken (je zult de hoeveelheid vloeistof in een later stadium op het vuur moeten inkoken). Meng het citroensap met de gember- en knoflookpuree en wrijf dit over het vlees. Meng de zwarte komijn, laurier en kassiaschors met de azijn en wrijf ook dit uit over het vlees.

Stap 3. Laat het 30 minuten rusten; keer de bouten elke 10 minuten om in de azijn-specerijenmarinade en bedruip ze elke keer met de marinade.

Stap 4. Verhit de oven tot 180 °C/160 °C hetelucht. Dek de braadslee af met aluminiumfolie en laat het vlees ongestoord 2½ uur in het midden van de oven braden. Rooster voor de masala het komijn- en fenegriekzaad, de kassiaschors, kruidnagels, kardemompeulen en peperkorrels in een pan met een dikke bodem op laag vuur en roer af en toe totdat ze een paar tinten donkerder zijn.

Stap 5. Schud de specerijen op een bord en laat afkoelen. Maal alles in een specerijenmolen of met een vijzel met stamper tot poeder. Haal de braadslee uit de oven en verwijder de folie. Laat de ghee smelten en giet over de lamsbouten. Bestrooi met het poeder.

