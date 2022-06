Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine 'Pas toen Faith op mijn borst lag, wist ik: dit klopt'

„Een Belgische arts zag dat mijn baarmoeder een soort T-vorm had en dat dat weleens de reden van mijn miskramen kon zijn.” Ⓒ Feriet Tunc

Er zijn van die verhalen die in VROUW hebben gestaan die je echt bijblijven. Die je raken, voor verontwaardiging zorgen of je nieuwsgierig maken. Want hoe zou het nu met haar zijn? In 2018 interviewden we Sharon de Bont (45) en haar vriend die een crowdfunding startten voor een adoptieprocedure. De relatie strandde, maar ze kreeg wel dochter Faith (3). Sharon is single en werkt in het onderwijs.