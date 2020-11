Weekhoroscoop 48

Ram

Liefde: De communicatie tussen jou en je partner gaat er met de dag op vooruit. Een goed gesprek is het halve werk en je lief geeft je ook nog eens goede raad waar je echt iets mee kunt. Nu samen nog wat meer activiteiten ondernemen en de liefde staat weer helemaal op de rit.

Financiën: Een belangrijke vraag die jij jezelf dient te stellen is: wat is belangrijker, meer geld en minder vrije tijd of minder vrije tijd en meer geld? Hier heb je nog steeds niet de juiste balans in gevonden.

Werk: Goed nieuws is te verwachten. Een onverwacht mailtje of telefoontje zou je zomaar over de streep kunnen trekken in verband met het nemen van een lastige beslissing die je dient te nemen.

Persoonlijk: Met betrekking tot je thuissituatie is dit een periode waarin er steeds meer puzzelstukjes op hun plek vallen waardoor je steeds beter weet wat je nu te doen staat.

Stier

Liefde: Je probeert uit alle macht de confrontatie uit de weg te gaan terwijl dat juist hetgeen is wat nu niet helpt. Spreek je uit en sluit desnoods een compromis.

Financiën: Eindelijk krijg je de betaling op je bankrekening bijgeschreven waar je al een poos op zat te wachten. Daarnaast is dit een goed moment om een nieuw project te starten waarvan je binnen nu en een half jaar de vruchten kunt plukken.

Werk: Je bent het meer dan zat om andermans kastanjes uit het vuur te halen of de boontjes te doppen van personen die dit prima zelf kunnen. Wat ga je eraan doen?

Persoonlijk: De enige die jou tegenhoudt ben je zelf. Dit is alleen te rechtvaardigen wanneer je jezelf behoedt voor verkeerde dingen. Is dit niet het geval, haal dan per direct de rem eraf!

Tweelingen

Liefde: Roddel en achterklap steken de kop op waardoor je informatie ter ore komt waar je allerminst blij mee bent. Voor je van leer trekt tegen je geliefde is het verstandig om hem of haar eerst rustig om opheldering te vragen.

Financiën: Je presteert buitengewoon goed waardoor de kans groot is dat je ook echt wat meer geld kunt verdienen. Overwerk of extra klussen van andere opdrachtgevers behoren tot de mogelijkheden.

Werk: Dit is een goed moment om jezelf af te vragen of je ambities nog steeds haalbaar zijn op je huidige werkplek of dat het misschien een beter idee is om het elders te proberen.

Persoonlijk: Laat je niet in de maling nemen door iemand met een vlotte babbel. Waar je anderen meestal direct doorziet, ontgaan je nu belangrijke signalen. Ben je misschien een beetje moe of afgeleid?

Kreeft

Liefde: Hoewel je bedoelingen goed zijn en je het graag gezellig wilt maken voor jou en je lief, is daar helaas toch een sprankje irritatie. Wat doe je ermee? Geef je je eraan toe of laat je het, omwille van de sfeer?

Financiën: Er doen zich meer kansen voor om geld te verdienen of te besparen dan je denkt. Het is vooral een kwestie van er even induiken en goed je ogen de kost geven. En dan ook echt dóen!

Werk: Als je al het plan had om iets voor jezelf te beginnen is het hiervoor nu het juiste moment. Na diverse obstakels die je uit de weg moest ruimen en hindernissen die je moest overwinnen is nu het pad vrij om de eerste echte stappen naar zelfstandigheid te zetten.

Persoonlijk: Je weet steeds beter waar je heen wilt, wie je wilt zijn en wat je wilt doen. Nu alleen deze prachtige voornemens nog omzetten in daden!

Leeuw

Liefde: Na een periode waarin de tranen opvallend hoog zaten en je hier en daar wat over emotioneel kon reageren, begin je nu weer wat kalmer te worden en beter in je vel te zitten. Dit tot grote vreugde van je lief die nu minder op zijn of haar tenen hoeft te lopen

Financiën: Dit is een goed moment om de controle op je financiën terug te pakken. De uitgaven stonden een poosje niet in verhouding tot de inkomsten, maar dat is nu klaar. Vanaf nu heb je zelf weer in de hand wat eruit gaat en wat erin komt.

Werk: Multi tasken gaat je prima af momenteel en gelukkig maar, want het wordt een behoorlijk druk weekje. Als je nog tijd over hebt is dit ook het perfecte moment om meer te netwerken. Met een strakke planning moet het lukken.

Persoonlijk: Het grootste geluk zit soms in de kleinste dingen. Deze week vooral in de kleinste persoonlijke dingen.

Maagd

Liefde: Na een periode van twijfels en misschien zelfs schuldgevoelens, is het nu de hoogste tijd voor een grote schoonmaak waarbij je alle overbodige gedachten en emoties aan de straat kunt zetten. Het gaat om het hier en nu en vooral om de toekomst!

Financiën: Loonsverhoging of extra werk waarmee je meer geld kunt verdienen behoren deze week allemaal tot de mogelijkheden. Men maakt graag gebruik van je talenten en wil je hier ook ruimschoots voor belonen.

Werk: Als je al rondliep met twijfels over een eventuele (nieuwe) samenwerking, kun je hier nu daadwerkelijk een beslissing over nemen. Je hebt ruimschoots de tijd gehad om erover na te denken; het is je eigenlijk wel duidelijk nu.

Persoonlijk: Hoe fijn is het om na altijd voor anderen te hebben gezorgd nu zelf ook eens alle liefde en aandacht te krijgen? Gun jezelf een moment om even stil te staan bij degenen die je liefhebt en die jou liefhebben. Dit is waar het allemaal om draait.

Weegschaal

Liefde: Geruzie over geld kan de sfeer behoorlijk verpesten. Het zou fijn zijn als jullie de neuzen dezelfde kant op weten te krijgen en zaken op orde stellen zodat hier in elk geval geen misverstanden meer over bestaan.

Financiën: Een winstgevend plan broeit aan de oppervlakte. Als je het nog heel even laat rijpen kun je het volgende week lanceren, het liefst op maandag wanneer het volle maan is!

Werk: Je gaat een chaotische periode tegemoet en helaas duurt deze langer dan een week. Besteed meer aandacht aan je planning en organisatie en neem niet te veel hooi op je vork. Doe alles in etappes om zoveel mogelijk het overzicht te houden. En beloon jezelf zo nu en dan!

Persoonlijk: Het grootste geluk zit momenteel in jezelf. En gelukkig maar, want als je jezelf niet gelukkig kunt maken, maak je een ander ook niet blij. En anderen blij maken, laat dit nu juist zijn wat je graag doet!

Schorpioen

Liefde: De periode van miscommunicatie en onenigheid is voorbij; hoogste tijd om weer wat romantiek terug te brengen binnen de relatie. Waar gaan jullie mee beginnen? Samen in bad met een flesje bubbels? Een uitgebreid ontbijt op bed met knapperige croissants en verse jus? Een picknick voor de haard?

Financiën: Waar je je financiën meestal rationeel bekijkt is nu je intuïtie de meest waardevolle tool op dit gebied. Wat kun je nu beter wel of niet doen? Soms zegt je gevoel genoeg. Zoals nu.

Werk: Dit wordt een mooie week waarin jij en iemand die je bewondert elkaar op de juiste manier weten aan te vullen én te inspireren. Ben je op zoek naar een nieuwe baan, zorg dan voor een flitsende portfolio en/of C.V. waar niemand om heen kan.

Persoonlijk: Als sommige dingen niet van de grond komen is het hiervoor waarschijnlijk nog niet het juiste moment. De boel forceren werkt in dit geval meestal averechts.

Boogschutter

Liefde: Je hebt je gevoelens meer onder controle en dan met name de irrelevante emoties. No more drama! Wanneer je je realiseert dat je je soms echt druk maakt om niks zal je relatie er ook alleen maar op vooruit gaan.

Financiën: Alle onderzoek dat je nu doet naar diverse manieren om meer geld te verdienen en elke (zelf) studie die je doet met hetzelfde doel, brengt je naar een meer succesvol nieuw jaar. Succes!

Werk: Een nieuwe samenwerking staat voor de deur, maar voor je ergens je handtekening onder zet is het wel zo handig om even uit te zoeken of jullie wel dezelfde doelen voor ogen hebben en bereid zijn om evenveel inzet te tonen.

Persoonlijk: Je liefde en waardering tonen doe je niet met grote, dure cadeaus. Juist iets kleins met een grote betekenis of iets wat je zelf hebt gemaakt maakt vaak de meeste indruk.

Steenbok

Liefde: Waar jullie nogal eens konden kibbelen over het niet nakomen van bepaalde afspraken die binnen de relatie zijn gemaakt, gaat het deze week eindelijk de goede kant op. Compromissen worden gesloten en er wordt meer aandacht besteed aan de dingen die wél goed gaan.

Financiën: Hoewel je je administratie het liefst onder het tapijt zou vegen is dit nu absoluut geen goed idee. Bepaalde papieren zijn al te lang blijven liggen, dus hoogste tijd om je er nu echt even over te buigen. Wie weet welk financieel voordeel je hier nog in ontdekt?

Werk: Goede communicatie is het halve werk. Voorkom misverstanden door goed naar elkaar te luisteren en elkaar ook echt helemaal uit te laten praten. Soms kun je meer van een ander leren dan je denkt.

Persoonlijk: Wat heb je nog niet uit je leven gebannen wat eigenlijk niets meer voor je doet? En waarom heb je dit nog niet gedaan?

Waterman

Liefde: Durf gerust wat meer spontaan te zijn in het uitvoeren van je ideeën. Juist de verrassingen zo nu en dan maken een relatie spannend. Doe eens gek en regel met de collega van je partner dat je je lief even komt ‘stelen’ voor een lekkere lunch.

Financiën: Er komt een einde aan de stroom aan onverwachte kostenposten en de stilstand met betrekking tot je inkomen. Naast meer inkomsten zij er ook minder uitgaven te verwachten, wat betekent dat alles beter in balans komt en je zelf wat meer lucht krijgt.

Werk: Een zakenrelatie of klant die eerder niet tevreden was of in dubio stond met betrekking tot je diensten of tarief, komt deze week toch op zijn of haar beslissing terug en geeft je graag het voordeel van de twijfel.

Persoonlijk: Hoe harder men schreeuwt dat alles goed gaat, hoe slechter het gaat. Hier heb jij gelukkig geen last van. Jij geniet in stilte van de dingen die je het meest dierbaar zijn. En gelijk heb je, een ander kan er toch niets mee. Dit is lekker helemaal alleen van jou.

Vissen

Liefde: Dit wordt een week van nieuwe plannen maken. Jij en je geliefde zijn toe aan een positieve verandering binnen de relatie. Leuk om hier samen over te praten en erachter te komen wat dat voor beide partijen zou kunnen zijn.

Financiën: De financiën kunnen wel wat beter. Aan jou de taak om de schouders eronder te zetten en de laatste zware loodjes weg te werken voor het jaar om is en je 2021 met een schone lei kunt beginnen. Of in elk geval een iets legere lei met meer overzicht.

Werk: Na een korte periode van twijfel over het feit of je hier nu wel of niet op je plek bent, heb je nu alles voor jezelf op een rijtje gezet en ga je vol goede moed en zelfvertrouwen de komende weken tegemoet. Kom maar op met die nieuwe klussen!

Persoonlijk: Als je zoveel waarde hecht aan dingen die voorbij zijn, waarom haal je er dan niet iets van terug in je leven? Minder internet, minder mobiele telefoon, meer boeken, vaker buiten. Heerlijk!