Moeten minderjarige verdachten als volwassene berecht worden als zij iemand doden?

Het steekincident zou het gevolg zijn van een ruzie op het terras van De Eetbar. Het slachtoffer, Jordy (22), zou naar het terras gekomen zijn omdat zijn zusje lastig werd gevallen. Zijn hoogzwangere vriendin zou bij die ruzie ook gewond zijn geraakt: volgens haar advocate brak ze haar neus na een duw. Jordy werd in zijn hart gestoken met een keukenmes. Hij vluchtte naar een nabijgelegen terras, maar overleed daar ter plekke. Jordy laat een zoontje van één jaar en zijn hoogzwangere vriendin achter.

Jongeren onder de 16 jaar worden standaard als jongere berecht, volgens onze Rechtspraak. Vanaf 16 jaar wordt er naar de ernst van de zaak en de geestelijke ontwikkeling van de dader gekeken. Wanneer volgens het jeugdstrafrecht wordt berecht, kan de straf oplopen tot maximaal 1 jaar celstraf in een justitiële jeugdinrichting, wanneer de dader 14 of 15 jaar oud is.

Een dader van 16 of 17 jaar oud kan maximaal 2 jaar celstraf en jeugd-tbs in zo’n inrichting krijgen. In België is de maximale straf 2 tot 7 jaar bij 16-jarige misdadigers of ouder. In Duitsland is dat zelfs 10 jaar. In Nederland wordt in een zeer klein aantal gevallen een minderjarige dader als volwassene berecht.

Is een celstraf van maximaal 2 jaar voldoende voor jongeren die iemand van het leven beroven? Je zou kunnen vinden dat jongeren die iemand doden zo veel schade aan hebben gericht, dat zij volgens het volwassenenstrafrecht moeten worden berecht. Als nabestaande of getuige zou het trauma van het incident misschien niet kunnen opwegen tegen de relatief korte straf die de dader krijgt.

Maar aan de andere kant is een minderjarige dader nog niet volwassen en begint zijn of haar leven net. Moet die persoon dan niet juist een tweede kans krijgen na de misdaad - en dus een lagere straf krijgen? Bij een lagere straf zou er misschien een mogelijkheid voor verbetering in kunnen zitten, in plaats van dat de dader voor lange tijd opgesloten wordt.

Vind jij dat minderjarige daders die iemand doden een zware straf horen te krijgen? Of moeten daders een tweede kans krijgen, juist omdat ze zo jong zijn?