Zo maak je jouw benen klaar voor het voorjaar!

„Het voorjaarszonnetje gaat nu wel echt schijnen. En dan ben ik meestal te laat met het verzorgen van mijn benen. Dus wie met fris gelakte teennagels en niet al te witte melkflessen op haar balkonnetje of een terras wil zitten, moet nu echt beginnen aan de voorjaarsbenen,” aldus Enith.

Lichaamsborstel

„Niet alleen zijn ze nog bleek door de winter, ook is de slappe huid van de bovenbenen misschien goed te zien. Om ze steviger te krijgen kun je dagelijks even met een bodybrush over de droge huid van de dijen en bovenbenen borstelen. Je verwijdert zo niet alleen dode huidcellen en daarmee een vale tint, door de massage laat je meteen de bloedsomloop weer op gang komen. De huid krijgt weer kleur en afvalstoffen zullen sneller het lichaam verlaten.”

„Gebruik een bad- of lichaamsborstel bij voorkeur van natuurhaar. Het haar mag best stug zijn, maar niet té hard. In het begin gaat je huid waarschijnlijk tintelen en rood worden, maar na een poosje dagelijks borstelen ziet je huid er echt mooier, egaler en steviger uit. Borstel met lange streken van beneden naar boven, in de richting van je hart.”

Cuppen tegen cellulite

„Massages van het bindweefsel zijn dan misschien pijnlijk, ze helpen wel verkleefde vetophopingen los te maken en afvalstoffen af te voeren via het lymfestelsel. Door een stevige massage van het onderhuids bindweefsel wordt tevens de fibroblast geactiveerd, waardoor collageen en elastine wordt aangemaakt en de huid steviger wordt.”

„Thuis kun je het bindweefsel masseren door middel van cupping cups. De huid wordt met een siliconen cup vacuüm gezogen, waarna je met de cup over de huid wrijft. Smeer je benen drie keer per week in met een huidolie en zet de body cups op je benen.”

„Terwijl je het vacuüm behoudt, beweeg je de cup met korte, snelle bewegingen over de huid. Doe dit een paar keer horizontaal en een paar keer verticaal, van je knie naar je lies en van de buitenkant van je dijbeen naar de binnenkant van je dijbeen. Blijf ongeveer 5 minuten per zone masseren. Hoe vaker je dit doet, hoe minder pijnlijk het wordt.”

Been- en bilspieroefeningen

„Behalve borstel- en cuppingmassages is het belangrijk dat je gezond eet, niet rookt en regelmatig sport om bobbelige benen te beperken. Doe je onderstaande oefeningen voor de benen en billen twee keer per week, dan houd je de boel stevig.”

Squats

Een squat is een kniebuiging, waarmee je je bovenbeenspieren en bilspieren traint.

1. Zet je voeten naast elkaar op heupbreedte, strek je armen uit naar voren en houd je rug en bovenlijf recht.

2. Buig naar beneden, terwijl je je billen overdreven naar achteren houdt. Alsof je op een stoel achter je gaat zitten.

3. Zak langzaam door je knieën richting de grond.

4. Blijf een seconde zo hangen en kom weer recht omhoog.

Doe deze oefening dertig keer met een korte pauze na iedere tien. Als je het vaker doet, wordt de oefening makkelijker. Dan kun je kracht bijzetten door een halter of kettlebell vast te houden.

Lunges

Een lunge is een grote stap naar voren, waarmee je je billen, bovenbenen en hamstrings aan de achterkant traint.

1. Zet je voeten naast elkaar op heupbreedte en span je buikspieren aan.

2. Zet nu met je rechterbeen een flinke stap naar voren en laat het andere been staan.

3. Zak naar beneden, zodat je voorste been in een hoek van ongeveer 90 graden komt te staan. Zorg dat je onderste been de vloer bijna raakt en je knie van je rechterbeen niet voorbij je tenen komt.

4. Blijf even in deze positie staan en zet je stap weer terug.

5. Doe hetzelfde met je linkerbeen.

Herhaal deze beweging tien keer in setjes van drie.

Bridges

De bridge is een bruggetje die je op de grond maakt en waarmee je de hamstrings, grote en kleine bilspieren traint.

1. Ga op je rug op de grond liggen, zet je voeten plat en houd je knieën gebogen. Laat je armen naast je lijf liggen.

2. Span je buikspieren aan, houd je bovenlijf recht en breng je heupen de lucht in, zodat je romp in een rechte lijn komt met je bovenbenen.

3. Houd je heupen nog steeds in de lucht en strek je rechterbeen en zet deze terug. Strek vervolgens je linkerbeen en zet deze weer terug.

4. Ga terug naar de beginpositie.

Herhaal deze oefening tien keer in setjes van drie.

Smeren en lakken

Met een kleurtje op je benen lijken ze meteen slanker. En het zelf bruinen wordt ons steeds makkelijker gemaakt door bijvoorbeeld zelfbruindruppeltjes - om met je bodylotion te mengen - en zelfbruinspray of zelfbruinmousse - met een handschoen - werken het best.

Spuit de spray of mousse op de zelfbruinhandschoen en smeer het met ronddraaiende bewegingen streeploos over je benen. Begin bij je voeten en werk via je enkels, benen en bovenbenen naar de billen.

Zorg tevens voor een mooie kleur nagellak op je teennagels. Het maakt je tenen slanker en meteen verzorgd. Een koraalkleur laat de huid van je voeten bruiner lijken.

Succes en geniet van het voorjaar!