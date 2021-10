’Ik werd verliefd op mijn baas en genoot er enorm van’

„Elke dag van mijn leven leek hetzelfde. Ik had al vijftien jaar dezelfde baan, al tien jaar dezelfde man en met beide was ik al heel lang niet meer gelukkig. Ik besloot mijn leven rigoureus om te gooien; ik nam ontslag en verbrak mijn relatie. Ik moest voor mezelf kiezen. Het viel niet mee om een andere woning te vinden en opeens zonder werk te zitten, maar wat vond ik het heerlijk om tijd voor mezelf te nemen. Ik ging op dansles en vaker naar de sportschool om weer goed in m’n vel te zitten.

Sollicitatie

Maar mijn spaarpot raakte leeg en dus moest ik weer aan de slag als copywriter. Na eindeloos veel solliciteren mocht ik eindelijk op gesprek bij een reclamebureau. Toch zag ik die baan niet zo zitten. Door corona was ik gewend om thuis te werken, maar hier werd ik op kantoor verwacht, voor de teamspirit. ’Je moet gewoon gaan,’ zei een vriendin. ’Je weet nooit wat je daar aantreft.’ Met tegenzin ging ik erheen, klaar om alsnog af te haken.

Toen ik naar het kantoor van de baas werd geleid, was ik meteen onder de indruk van de man die achter z’n bureau zat. Zijn ogen, zijn haar, die lach… wat een knappe vent! Helemaal mijn type. En het leek alsof hij met me flirtte. Bij het afscheid gaf hij een knipoog en hield hij mijn hand net iets te lang vast. Hij droeg geen ring, zag ik nog snel. Ik werd er helemaal warm van. Eenmaal weer buiten keek ik meteen op zijn social media-accounts; veel werkgerelateerde berichten, maar hij deelde verder niets over zijn privéleven…

Zonnestraaltje

Een week later kreeg ik goed nieuws: ik was aangenomen. Ik sprong een gat in de lucht. Mijn eerste werkdag kon niet snel genoeg beginnen, zo graag wilde ik hem zien. Mijn bureau had uitzicht op zijn glazen kantoor, dus ik kon ongegeneerd naar hem staren en over hem dagdromen. Over ons tweetjes, alleen op kantoor. Alle spannende dingen die we zouden doen met elkaar. Die gedachten maken me gek van verlangen. Dat werd nog eens versterkt omdat we elke dag een overleg hadden. Dan had ik hem even helemaal voor mezelf. Hoewel we serieus aan het werk waren, lachten en flirtten we wat af. Hij noemde me zelfs zijn zonnestraaltje, omdat ik altijd zo vrolijk binnenwandelde. Mijn hart maakte elke keer een sprongetje als hij dat zei.

Ik genoot enorm van deze verliefdheid, al is het natuurlijk not done om je baas te willen versieren. Het erge was dat het collega’s opviel. Zij merkten ook dat hij me nakeek als ik voorbijliep en dat hij net wat vaker koffie voor mij meenam dan voor anderen. In mijn hoofd zag ik ons al samen. Tot ik op een dag een vrouw in zijn kantoor zag staan. ’Is dat een nieuwe medewerker?’ vroeg ik nieuwsgierig aan een collega. Waarop zij antwoordde: ’Nee, dat is zijn vrouw.’ Ik was in shock. Waarom had ik niet gemerkt dat hij getrouwd was?

Schaamrood op de kaken

Aan het einde van de dag confronteerde ik hem ermee. Want waarom flirtte hij met mij terwijl hij al een vrouw had? Hij lachte me uit en snapte niet hoe ik erbij kwam dat hij mij zag zitten. Ik had het volgens hem helemaal verkeerd begrepen, want hij was gelukkig getrouwd. Het schaamrood stond me op de kaken. Ik geloofde niets van zijn woorden, maar wist er toch een excuus uit te persen en stortte me daarna op m’n werk. Dat doe ik nog steeds. Maar ondertussen verstuur ik weer massaal sollicitatiebrieven, want ik wil hier zo snel mogelijk weg. Wat een zak!”

