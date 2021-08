Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Paralympisch roeister Anna bijna aan de beurt op de Spelen: ’Ik geef nog een keer alles’

Door Marion van Es Kopieer naar clipboard

„Alles wat er is gebeurd, heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Mede daardoor behoor ik nu tot de wereldtop.” Ⓒ Mariel Kolmschot

Als klein meisje had Annika van der Meer (35) twee grote dromen: kinderarts worden én naar de Olympische Spelen. Maar toen raakte haar been verlamd. Inmiddels is ze arts én gaat ze als roeister naar de Paralympische Spelen in Tokio! Een aantal weken geleden verscheen Annika met haar verhaal in VROUW Magazine, omdat de roeister in deze nacht van donderdag op vrijdag start met haar eerste wedstrijd, herplaatsen wij dit artikel.